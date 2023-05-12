Сотрудники МЧС и полиции проводят рейды по профилактике и предотвращению пожаров на территории Свердловской области. Силовики патрулируют лесопарки и места отдыха граждан.
«За 12 мая в Свердловской области проведено 58 рейдов. Специалистами органов государственного пожарного надзора возбуждено семь административных расследований, составлено 42 протокола об административном правонарушении», — рассказали URA.RU в департаменте информполитики Свердловской области.
Представители муниципалитетов провели 223 выездных инспекции. По итогам рейда возбуждено 12 дел о сжигании сухой травы, мусора и разведения костров.
Во время патрулирования по местам отдыха были нарушения противопожарного режима. «В районе озера Чемоданчик в Академическом районе горожане готовили шашлыки на мангале. Ответственность за это понесут и отдыхающие, и администрация места отдыха», — добавили в департаменте.
Ранее URA.RU сообщало об особом поручении губернатора региона Евгения Куйвашева. Глава области призвал глав муниципалитетов вести усиленную профилактику пожаров. За уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная и административная ответственность. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах граждане заплатят штраф в размере 60 тысяч рублей.
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