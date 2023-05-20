Политолог Асафов: Великобритания даст старт поставкам истребителей F-16 для ВСУ

21 мая 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Главное решение по поставкам F-16 принимают США, сказал Александр Асафов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британия первая отправит истребители F-16 на Украину, показав пример другим странам НАТО, чтобы расширить список смертоносного оружия Киева. Об этом заявил в разговоре с URA.RU политолог Александр Асафов. «Если мы внимательно посмотрим на повестку обсуждения танков, дальнобойных ракет и истребителей, Великобритания всегда расширяет рамки допустимого. По поводу танков она была первой с Challenger-2. И по поводу дальнобойных ракет она сейчас первая, и, конечно, по этому же принципу она идет по истребителям. Другие страны начнут говорить, что не смогут поставлять, так как не могут ослабить свою обороноспособность. А Британия покажет, что Challenger-2 поехало, Storm Shadow отправлены. Значит, и вы сможете. С авиацией тоже может быть похожая история. Если решат, что это как-то поможет на линии соприкосновения, они это сделают», — сказал Александр Асафов. Несмотря на то, что старт поставкам дает Лондон, решение принимает Вашингтон, отметил политолог. «Британия и США будут давить на Европу для расширения номенклатуры смертоносного вооружения, поставляемого на Украину. Американцы решат, Британия покажет пример, и все остальные будут вынуждены поставлять. Для них не возникает вопрос противостояния России и НАТО. У них есть вопрос давления на Россию путем затягивания конфликта», — объяснил эксперт. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что разрешат союзникам по НАТО экспортировать F-16 на Украину. Экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что истребители появятся у ВСУ осенью, если Россия не завершит спецоперацию до середины лета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британия первая отправит истребители F-16 на Украину, показав пример другим странам НАТО, чтобы расширить список смертоносного оружия Киева. Об этом заявил в разговоре с URA.RU политолог Александр Асафов. «Если мы внимательно посмотрим на повестку обсуждения танков, дальнобойных ракет и истребителей, Великобритания всегда расширяет рамки допустимого. По поводу танков она была первой с Challenger-2. И по поводу дальнобойных ракет она сейчас первая, и, конечно, по этому же принципу она идет по истребителям. Другие страны начнут говорить, что не смогут поставлять, так как не могут ослабить свою обороноспособность. А Британия покажет, что Challenger-2 поехало, Storm Shadow отправлены. Значит, и вы сможете. С авиацией тоже может быть похожая история. Если решат, что это как-то поможет на линии соприкосновения, они это сделают», — сказал Александр Асафов. Несмотря на то, что старт поставкам дает Лондон, решение принимает Вашингтон, отметил политолог. «Британия и США будут давить на Европу для расширения номенклатуры смертоносного вооружения, поставляемого на Украину. Американцы решат, Британия покажет пример, и все остальные будут вынуждены поставлять. Для них не возникает вопрос противостояния России и НАТО. У них есть вопрос давления на Россию путем затягивания конфликта», — объяснил эксперт. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что разрешат союзникам по НАТО экспортировать F-16 на Украину. Экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что истребители появятся у ВСУ осенью, если Россия не завершит спецоперацию до середины лета.