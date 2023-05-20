МО РФ: российская ПВО перехватила американскую авиабомбу GBU-32

Российская ПВО перехватила GBU-32 и ракеты Storm Shadow
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила управляемую американскую авиабомбу GBU-32. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в ходе брифинга.
«Российской ПВО перехвачена управляемая авиабомба производства США GBU-32», — говорится в сообщении ведомства. Также противовоздушная оборона сбила 12 снарядов РСЗО HIMARS и ракеты большой дальности Storm Shadow.
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