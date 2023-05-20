МО РФ: российская ПВО перехватила американскую авиабомбу GBU-32

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Армия, разное, архив. Пермь, артподготовка, пво, сво, запуск ракет
Российская ПВО перехватила GBU-32 и ракеты Storm Shadow Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила управляемую американскую авиабомбу GBU-32. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в ходе брифинга.

«Российской ПВО перехвачена управляемая авиабомба производства США GBU-32», — говорится в сообщении ведомства. Также противовоздушная оборона сбила 12 снарядов РСЗО HIMARS и ракеты большой дальности Storm Shadow.

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Российская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила управляемую американскую авиабомбу GBU-32. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в ходе брифинга. «Российской ПВО перехвачена управляемая авиабомба производства США GBU-32», — говорится в сообщении ведомства. Также противовоздушная оборона сбила 12 снарядов РСЗО HIMARS и ракеты большой дальности Storm Shadow.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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