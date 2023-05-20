Минобороны Украины раскрыло сроки передачи американских истребителей F-16

Истребители F-16 поступят на Украину осенью 2023 года. Об этом заявили в Минобороны Украины.
«Уже этой осенью! F-16 в небе Украины!» — написало Минобороны Украины в социальных сетях. Там уточнили, что это будет самым большим «военно-воздушным блокбастером всех времен».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что страны Запада передадут Киеву F-16. Он уточнил, что сейчас проходит процесс организации поставок. Группа из 14 членов конгресса США направила администрации президента Джо Байдена письмо с просьбой «без промедлений» разблокировать поставки Украине истребителей F-16, пишет «Царьград».
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