Минобороны Украины раскрыло сроки передачи американских истребителей F-16

Минобороны Украины заявило, что истребители F-16 прибудут на Украину осенью 2023 года
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F-16 будет в небе Украины уже осенью 2023 года, заявили в Минобороны страны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Истребители F-16 поступят на Украину осенью 2023 года. Об этом заявили в Минобороны Украины.

«Уже этой осенью! F-16 в небе Украины!» — написало Минобороны Украины в социальных сетях. Там уточнили, что это будет самым большим «военно-воздушным блокбастером всех времен».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что страны Запада передадут Киеву F-16. Он уточнил, что сейчас проходит процесс организации поставок. Группа из 14 членов конгресса США направила администрации президента Джо Байдена письмо с просьбой «без промедлений» разблокировать поставки Украине истребителей F-16, пишет «Царьград».

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Истребители F-16 поступят на Украину осенью 2023 года. Об этом заявили в Минобороны Украины. «Уже этой осенью! F-16 в небе Украины!» — написало Минобороны Украины в социальных сетях. Там уточнили, что это будет самым большим «военно-воздушным блокбастером всех времен». Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что страны Запада передадут Киеву F-16. Он уточнил, что сейчас проходит процесс организации поставок. Группа из 14 членов конгресса США направила администрации президента Джо Байдена письмо с просьбой «без промедлений» разблокировать поставки Украине истребителей F-16, пишет «Царьград».
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