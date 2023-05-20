20 мая 2023

Замглавы МИД Украины Мельник пожаловался на грядущие проблемы с финансированием

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Если проблема не решиться, то примерно в октябре МИД может остаться без финансирования Фото:

Заместитель министра иностранных дел (МИД) Украины Андрей Мельник высказался по поводу того, что украинский МИД в октябре может остаться без денег. Об этом министр сообщает в эфире национального телемарафона «Единые новости».

«У нас не хватает финансирования. Хочется верить в то, что правительство поддержит просьбу нашего министра увеличить финансирование министерства иностранных дел, которое недофинансировано практически на треть. Если эта проблема не решиться, то примерно в октябре МИД может остаться без денег. И я говорю еще про самые минимальные затраты», — пожаловался Андрей Мельник в эфире. Еще он подчеркнул, что количество дипломатических учреждений должно быть увеличено в Азии, Латинской Америке и Африке.

Ранее писали, что Всемирный банк, Еврокомиссия и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. Минимальный срок полного восстановления составляет минимум год, отметил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко.

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Заместитель министра иностранных дел (МИД) Украины Андрей Мельник высказался по поводу того, что украинский МИД в октябре может остаться без денег. Об этом министр сообщает в эфире национального телемарафона «Единые новости». «У нас не хватает финансирования. Хочется верить в то, что правительство поддержит просьбу нашего министра увеличить финансирование министерства иностранных дел, которое недофинансировано практически на треть. Если эта проблема не решиться, то примерно в октябре МИД может остаться без денег. И я говорю еще про самые минимальные затраты», — пожаловался Андрей Мельник в эфире. Еще он подчеркнул, что количество дипломатических учреждений должно быть увеличено в Азии, Латинской Америке и Африке. Ранее писали, что Всемирный банк, Еврокомиссия и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. Минимальный срок полного восстановления составляет минимум год, отметил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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