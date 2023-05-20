Замглавы МИД Украины Мельник пожаловался на грядущие проблемы с финансированием

21 мая 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

Если проблема не решиться, то примерно в октябре МИД может остаться без финансирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель министра иностранных дел (МИД) Украины Андрей Мельник высказался по поводу того, что украинский МИД в октябре может остаться без денег. Об этом министр сообщает в эфире национального телемарафона «Единые новости». «У нас не хватает финансирования. Хочется верить в то, что правительство поддержит просьбу нашего министра увеличить финансирование министерства иностранных дел, которое недофинансировано практически на треть. Если эта проблема не решиться, то примерно в октябре МИД может остаться без денег. И я говорю еще про самые минимальные затраты», — пожаловался Андрей Мельник в эфире. Еще он подчеркнул, что количество дипломатических учреждений должно быть увеличено в Азии, Латинской Америке и Африке. Ранее писали, что Всемирный банк, Еврокомиссия и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. Минимальный срок полного восстановления составляет минимум год, отметил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко.

Заместитель министра иностранных дел (МИД) Украины Андрей Мельник высказался по поводу того, что украинский МИД в октябре может остаться без денег. Об этом министр сообщает в эфире национального телемарафона «Единые новости». «У нас не хватает финансирования. Хочется верить в то, что правительство поддержит просьбу нашего министра увеличить финансирование министерства иностранных дел, которое недофинансировано практически на треть. Если эта проблема не решиться, то примерно в октябре МИД может остаться без денег. И я говорю еще про самые минимальные затраты», — пожаловался Андрей Мельник в эфире. Еще он подчеркнул, что количество дипломатических учреждений должно быть увеличено в Азии, Латинской Америке и Африке. Ранее писали, что Всемирный банк, Еврокомиссия и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. Минимальный срок полного восстановления составляет минимум год, отметил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко.