Всемирный банк и ЕС посчитали стоимость восстановления Украины Reuters: ВМФ и ЕС оценивают стоимость восстановления Украины в 411 миллиардов долларов 22 марта 2023 в 23:28 Размер текста - 17 + Стоимость восстановления Украины оценили в 411 млрд долларов, пишет Reuters Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters. «Восстановление Украины обойдется в 411 миллиардов долларов. Эта сумма 2,6 раза превышает ВВП Украины в 2022 году», — сообщили журналисты агентства со ссылкой на отчеты международных организаций. Уточняется, что размеры ущерба для энергетической системы Украины увеличились в пять раз по сравнению с июнем 2022 года. Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что для восстановления энергетической системы Украины понадобятся миллиарды долларов. Минимальный срок полного восстановления составляет минимум год, сообщал директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко. Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters. «Восстановление Украины обойдется в 411 миллиардов долларов. Эта сумма 2,6 раза превышает ВВП Украины в 2022 году», — сообщили журналисты агентства со ссылкой на отчеты международных организаций. Уточняется, что размеры ущерба для энергетической системы Украины увеличились в пять раз по сравнению с июнем 2022 года. Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что для восстановления энергетической системы Украины понадобятся миллиарды долларов. Минимальный срок полного восстановления составляет минимум год, сообщал директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям