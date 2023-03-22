22 марта 2023

Всемирный банк и ЕС посчитали стоимость восстановления Украины

Reuters: ВМФ и ЕС оценивают стоимость восстановления Украины в 411 миллиардов долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Стоимость восстановления Украины оценили в 411 млрд долларов, пишет Reuters Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Восстановление Украины обойдется в 411 миллиардов долларов. Эта сумма 2,6 раза превышает ВВП Украины в 2022 году», — сообщили журналисты агентства со ссылкой на отчеты международных организаций. Уточняется, что размеры ущерба для энергетической системы Украины увеличились в пять раз по сравнению с июнем 2022 года.

Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что для восстановления энергетической системы Украины понадобятся миллиарды долларов. Минимальный срок полного восстановления составляет минимум год, сообщал директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters. «Восстановление Украины обойдется в 411 миллиардов долларов. Эта сумма 2,6 раза превышает ВВП Украины в 2022 году», — сообщили журналисты агентства со ссылкой на отчеты международных организаций. Уточняется, что размеры ущерба для энергетической системы Украины увеличились в пять раз по сравнению с июнем 2022 года. Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что для восстановления энергетической системы Украины понадобятся миллиарды долларов. Минимальный срок полного восстановления составляет минимум год, сообщал директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...