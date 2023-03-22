Всемирный банк и ЕС посчитали стоимость восстановления Украины

Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Восстановление Украины обойдется в 411 миллиардов долларов. Эта сумма 2,6 раза превышает ВВП Украины в 2022 году», — сообщили журналисты агентства со ссылкой на отчеты международных организаций. Уточняется, что размеры ущерба для энергетической системы Украины увеличились в пять раз по сравнению с июнем 2022 года.
Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что для восстановления энергетической системы Украины понадобятся миллиарды долларов. Минимальный срок полного восстановления составляет минимум год, сообщал директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко.
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Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и киевские власти оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters. «Восстановление Украины обойдется в 411 миллиардов долларов. Эта сумма 2,6 раза превышает ВВП Украины в 2022 году», — сообщили журналисты агентства со ссылкой на отчеты международных организаций. Уточняется, что размеры ущерба для энергетической системы Украины увеличились в пять раз по сравнению с июнем 2022 года. Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что для восстановления энергетической системы Украины понадобятся миллиарды долларов. Минимальный срок полного восстановления составляет минимум год, сообщал директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко.