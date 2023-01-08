На Украине озвучили минимальный срок полного восстановления энергосистемы Харченко: на полное восстановление энергосистемы Украины уйдет минимум год 08 января 2023 в 23:48 Размер текста - 17 + Для полного восстановления энергосистемы Украины уйдет от года до полутора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минимальный срок восстановления энергосистемы на Украине — несколько месяцев, а для полного восстановления инфраструктуры потребуется от года. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко. «Даже если оставить за скобками атаки, то отключения и стабилизационные графики никуда не денутся еще пару месяцев. Это минимум», — передает слова Александра Харченко telegram-канал «Украина.ру». По мнению директора Центра исследования Украины, для полной работоспособности энергетической инфраструктуры потребуется от года до полутора. Ранее глава правления компании «Укрэнерго» сообщал, что для восстановление энергосистемы страны необходимы «месяцы, если не годы». Минобороны России неоднократно подтверждало уничтожение объектов критической инфраструктуры Украины высокоточным оружием. Действия РФ связаны с провокациями киевского режима в сторону России. По словам президента РФ Владимира Путина, цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины. Минимальный срок восстановления энергосистемы на Украине — несколько месяцев, а для полного восстановления инфраструктуры потребуется от года. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко. «Даже если оставить за скобками атаки, то отключения и стабилизационные графики никуда не денутся еще пару месяцев. Это минимум», — передает слова Александра Харченко telegram-канал «Украина.ру». По мнению директора Центра исследования Украины, для полной работоспособности энергетической инфраструктуры потребуется от года до полутора. Ранее глава правления компании «Укрэнерго» сообщал, что для восстановление энергосистемы страны необходимы «месяцы, если не годы». Минобороны России неоднократно подтверждало уничтожение объектов критической инфраструктуры Украины высокоточным оружием. Действия РФ связаны с провокациями киевского режима в сторону России. По словам президента РФ Владимира Путина, цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям