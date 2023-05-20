20 мая 2023
19 мая 2023

Курганцам предлагают работу по упаковке шоколада на складе конфет в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоколад. Курган, шоколад, плитка шоколада
Жителей Курганской области зовут в Москву упаковывать шоколад Фото:

Жителям Курганской области предлагают работать упаковщиками шоколада на территории Москвы и Московской области. За смену вахтовикам готовы платить от двух до четырех тысяч рублей, указано в объявлении на портале Avito.

«Работа вахтой в Москве и Московской области. Требуются работники (упаковщики шоколада) на склад конфет. Обязанности: укладка товаров, стикеровка, проверка продукции на брак. Ставка: от 2000 до 4000 рублей за смену. Вахта: от 30 до 90 дней», — написано на сайте.

Работодатель обещает предоставить бесплатное питание и пpoживаниe. Трудоустроенный сотрудник может рассчитывать на еженедельные авансы.

Ранее жителям области предлагали работать вахтовым методом в Москве за 15 тысяч рублей в месяц. Сообщалось, что потенциальные работники предприятия должны заняться комплектованием и упаковкой готовой продукции.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Курганской области предлагают работать упаковщиками шоколада на территории Москвы и Московской области. За смену вахтовикам готовы платить от двух до четырех тысяч рублей, указано в объявлении на портале Avito. «Работа вахтой в Москве и Московской области. Требуются работники (упаковщики шоколада) на склад конфет. Обязанности: укладка товаров, стикеровка, проверка продукции на брак. Ставка: от 2000 до 4000 рублей за смену. Вахта: от 30 до 90 дней», — написано на сайте. Работодатель обещает предоставить бесплатное питание и пpoживаниe. Трудоустроенный сотрудник может рассчитывать на еженедельные авансы. Ранее жителям области предлагали работать вахтовым методом в Москве за 15 тысяч рублей в месяц. Сообщалось, что потенциальные работники предприятия должны заняться комплектованием и упаковкой готовой продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...