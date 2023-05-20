Курганцам предлагают работу по упаковке шоколада на складе конфет в Москве

Жителей Курганской области зовут в Москву упаковывать шоколад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Курганской области предлагают работать упаковщиками шоколада на территории Москвы и Московской области. За смену вахтовикам готовы платить от двух до четырех тысяч рублей, указано в объявлении на портале Avito.

«Работа вахтой в Москве и Московской области. Требуются работники (упаковщики шоколада) на склад конфет. Обязанности: укладка товаров, стикеровка, проверка продукции на брак. Ставка: от 2000 до 4000 рублей за смену. Вахта: от 30 до 90 дней», — написано на сайте.

Работодатель обещает предоставить бесплатное питание и пpoживаниe. Трудоустроенный сотрудник может рассчитывать на еженедельные авансы.

Ранее жителям области предлагали работать вахтовым методом в Москве за 15 тысяч рублей в месяц. Сообщалось, что потенциальные работники предприятия должны заняться комплектованием и упаковкой готовой продукции.