Березовский и Рефтинский накрыло смогом из-за пожаров

Свердловскую область вновь накрыло смогом из-за лесных пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поселок Рефтинский накрыло смогом из-за лесных пожаров в Красноармейском и Алтынае. Дымкой накрыло и другой уральский город — Березовский, сообщили в соцсетях.

«Рефтинцы, дым в поселке из-за лесных пожаров в районе Красноармейского и Алтыная. Березовский проснулся в дымке», — говорится в сообщениях двух telegram-каналов.

В мэрии Рефтинского напомнили, что при смоге необходимо закрывать окна дома или офиса, пить больше воды и кушать фрукты, чаще проводить влажную уборку. Также нужно отказаться от прогулок и ограничить физические нагрузки, отметили в telegram-канале пресс-службы мэрии города.

Ранее екатеринбуржцы пожаловались на запах гари. Из-за смога жители района ЖБИ и Пионерского поселка не могли уснуть.

Такая обстановка сейчас в поселке Островное под Березовском Фото: telegram-канал «Екатеринбург №1»