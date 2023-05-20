20 мая 2023

Свердловскую область накрыло смогом. Фото

Березовский и Рефтинский накрыло смогом из-за пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дым над городом. Челябинск , жилье, недвижимость, смог, ипотека, дым над городом, дымка, вид города
Свердловскую область вновь накрыло смогом из-за лесных пожаров Фото:

Поселок Рефтинский накрыло смогом из-за лесных пожаров в Красноармейском и Алтынае. Дымкой накрыло и другой уральский город — Березовский, сообщили в соцсетях.

«Рефтинцы, дым в поселке из-за лесных пожаров в районе Красноармейского и Алтыная. Березовский проснулся в дымке», — говорится в сообщениях двух telegram-каналов.

В мэрии Рефтинского напомнили, что при смоге необходимо закрывать окна дома или офиса, пить больше воды и кушать фрукты, чаще проводить влажную уборку. Также нужно отказаться от прогулок и ограничить физические нагрузки, отметили в telegram-канале пресс-службы мэрии города.

Ранее екатеринбуржцы пожаловались на запах гари. Из-за смога жители района ЖБИ и Пионерского поселка не могли уснуть.

Такая обстановка сейчас в поселке Островное под Березовском
Такая обстановка сейчас в поселке Островное под Березовском
Фото:
А вот и сам Березовский
А вот и сам Березовский
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поселок Рефтинский накрыло смогом из-за лесных пожаров в Красноармейском и Алтынае. Дымкой накрыло и другой уральский город — Березовский, сообщили в соцсетях. «Рефтинцы, дым в поселке из-за лесных пожаров в районе Красноармейского и Алтыная. Березовский проснулся в дымке», — говорится в сообщениях двух telegram-каналов. В мэрии Рефтинского напомнили, что при смоге необходимо закрывать окна дома или офиса, пить больше воды и кушать фрукты, чаще проводить влажную уборку. Также нужно отказаться от прогулок и ограничить физические нагрузки, отметили в telegram-канале пресс-службы мэрии города. Ранее екатеринбуржцы пожаловались на запах гари. Из-за смога жители района ЖБИ и Пионерского поселка не могли уснуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...