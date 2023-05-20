Жители екатеринбургского района ЖБИ и Пионерского поселка ночью 21 мая пожаловались запах гари. Информация об этом появилась в соцсети.
«Сильный запах в районе ЖБИ и в Пионерском поселке. Запах гари пришел практически в каждый район, где-то видно мглу», — сообщили в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург».
При этом сотрудники Уралгидрометцентра о возможном запахе гари предупреждали екатеринбуржцев еще 17 мая. «С 20 часов 17 мая до 20 часов 23 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщали синоптики.
Ранее URA.RU сообщало, что смог и запах гари от лесных пожаров, наблюдающиеся в Свердловской области с конца апреля, спровоцировали у местных жителей обострение хронических болезней. По словам заместитель министра здравоохранения в Свердловской области Дениса Демидова, речь идет о заболеваниях, которые связаны с дыхательной системой.
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