20 мая 2023
19 мая 2023

Жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Утренняя дымка. Екатеринбург, смог, дымка, нму
На запах гари пожаловались жители района ЖБИ и Пионерского поселка Фото:

Жители екатеринбургского района ЖБИ и Пионерского поселка ночью 21 мая пожаловались запах гари. Информация об этом появилась в соцсети.

«Сильный запах в районе ЖБИ и в Пионерском поселке. Запах гари пришел практически в каждый район, где-то видно мглу», — сообщили в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург».

При этом сотрудники Уралгидрометцентра о возможном запахе гари предупреждали екатеринбуржцев еще 17 мая. «С 20 часов 17 мая до 20 часов 23 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщали синоптики.

Ранее URA.RU сообщало, что смог и запах гари от лесных пожаров, наблюдающиеся в Свердловской области с конца апреля, спровоцировали у местных жителей обострение хронических болезней. По словам заместитель министра здравоохранения в Свердловской области Дениса Демидова, речь идет о заболеваниях, которые связаны с дыхательной системой.

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Жители екатеринбургского района ЖБИ и Пионерского поселка ночью 21 мая пожаловались запах гари. Информация об этом появилась в соцсети. «Сильный запах в районе ЖБИ и в Пионерском поселке. Запах гари пришел практически в каждый район, где-то видно мглу», — сообщили в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург». При этом сотрудники Уралгидрометцентра о возможном запахе гари предупреждали екатеринбуржцев еще 17 мая. «С 20 часов 17 мая до 20 часов 23 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщали синоптики. Ранее URA.RU сообщало, что смог и запах гари от лесных пожаров, наблюдающиеся в Свердловской области с конца апреля, спровоцировали у местных жителей обострение хронических болезней. По словам заместитель министра здравоохранения в Свердловской области Дениса Демидова, речь идет о заболеваниях, которые связаны с дыхательной системой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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