В центре Кургана открыли для движения участок дороги после ремонта коллектора

В Кургане открыли для движения участок улицы Карла Маркса в районе перекрестка с улицей Савельева. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».
«Бригады „Водного Союза“ устранили три провала на коллекторе в районе улиц Маркса — Савельева до жилого дома №107. Проезжая часть полностью открыта для движения автотранспорта», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По информации с сайта мэрии Кургана, данный участок нуждался в устранении аварии на канализационном коллекторе. Рядом с ТЦ «Звездный» произошло три провала на дороге из-за изношенности сетей.
Ранее URA.RU писало, что с 27 апреля из-за ремонта сетей был закрыт для движения транспорта участок улицы Карла Маркса — от дома № 107 до перекрестка с улицей Савельева. При этом, сам перекресток улиц Карла Маркса и Савельева для движения автотранспорта оставался открытым.
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