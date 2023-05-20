20 мая 2023
19 мая 2023

В центре Кургана открыли для движения участок дороги после ремонта коллектора

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, ремонтные работы, знак дорожные работы
В Кургане открыли движение на оживленном перекрестке Фото:

В Кургане открыли для движения участок улицы Карла Маркса в районе перекрестка с улицей Савельева. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«Бригады „Водного Союза“ устранили три провала на коллекторе в районе улиц Маркса — Савельева до жилого дома №107. Проезжая часть полностью открыта для движения автотранспорта», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации с сайта мэрии Кургана, данный участок нуждался в устранении аварии на канализационном коллекторе. Рядом с ТЦ «Звездный» произошло три провала на дороге из-за изношенности сетей.

Ранее URA.RU писало, что с 27 апреля из-за ремонта сетей был закрыт для движения транспорта участок улицы Карла Маркса — от дома № 107 до перекрестка с улицей Савельева. При этом, сам перекресток улиц Карла Маркса и Савельева для движения автотранспорта оставался открытым.

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В Кургане открыли для движения участок улицы Карла Маркса в районе перекрестка с улицей Савельева. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза». «Бригады „Водного Союза“ устранили три провала на коллекторе в районе улиц Маркса — Савельева до жилого дома №107. Проезжая часть полностью открыта для движения автотранспорта», — уточнили в пресс-службе ведомства. По информации с сайта мэрии Кургана, данный участок нуждался в устранении аварии на канализационном коллекторе. Рядом с ТЦ «Звездный» произошло три провала на дороге из-за изношенности сетей. Ранее URA.RU писало, что с 27 апреля из-за ремонта сетей был закрыт для движения транспорта участок улицы Карла Маркса — от дома № 107 до перекрестка с улицей Савельева. При этом, сам перекресток улиц Карла Маркса и Савельева для движения автотранспорта оставался открытым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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