Предвыборный конфликт в Екатеринбурге закончился стрельбой. Фото, видео

21 мая 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Черный Land Cruiser заблокировал KIA, по машине выстрелили дважды Фото: читатель URA.RU Предвыборная ситуация в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга обостряется. Утром 21 мая у площади Первой пятилетки произошел силовой конфликт, закончившийся стрельбой. Кадрами с URA.RU поделился один из очевидцев. На видео, оказавшемся в распоряжении агентства, автомобиль KIA с пробитым лобовым стеклом. Рядом с ним — черная Toyota Land Cruiser с госномером «400». Собеседник утверждает, что в нем сидели представители известной в определенных кругах авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». «Ночью заехал ко мне друг, решили прокатиться по Уралмашу, я был в состоянии опьянения, — рассказал корреспонденту пассажир KIA. — Около трех часов ночи остановились где-то по адресу ул. Победы, 37. Я уснул и проснулся от того, что стреляли по машине нашей, зажали нас. Было вообще два автомобиля — Land Cruiser и Hyundai. Началась погоня. Мы повернули с ул. Победы на проспект Космонавтов в сторону ул. Машиностроителей. И на площади Первой пятилетки начали круговые движения, чтобы оторваться. Потом друг попросил меня позвонить друзьям, чтобы они помогли. Друзья приехали на трех машинах. После этого подъехала уже полиция и начали разбираться. Что подвигло их напасть на нас, я не могу даже представить». Заявление в полицию он писать не стал. Это сделал его друг, то есть водитель. На пассажирском сиденье пуля пробила подголовник, но пострадавших нет Фото: читатель URA.RU Третий источник уточнил, что конфликт произошел из-за того, что неизвестные срывали плакаты экс-депутата гордумы Мансурова — публичного представителя «Четырехсотых». «Так называемая „группа быстрого реагирования“ сработала оперативно, ребят, которые срывали (у них было несколько машин — не только KIA), загнали на площадь. Они достали боксерские капы, началась потасовка, и в ходе нее дважды по KIA выстрелили из травматического пистолета», — поделился собеседник. По его словам, общее число участников стычки — около 40 человек. Сам Мансуров утверждает, что стрельбы не было. «Была лишь пресечена попытка порчи имущества баннеров с моим изображением. Занимались этим какие-то хулиганы не с Уралмаша. Возможно, сторонники какого-нибудь неместного кандидата, решившего почему-то выдвигаться по чужому для него району. Надеюсь, что наши власти не допустят скатывания выборов в разборки», — заявил он корреспонденту. В УМВД РФ по Екатеринбургу URA.RU заявили, что «информация по факту конфликтной ситуации зарегистрирована в отделе полиции №15». «Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции пресекли возможную драку, установили, что конфликт между двумя водителями произошел из-за порчи рекламных баннеров, оба участника написали заявления в территориальный ОВД. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное решение», — поделились в полиции. Как писало URA.RU, Мансуров выдвигался на праймериз «Единой России» по округу №17. Но губернатор Евгений Куйвашев поддержал на этой территории главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Добровольно отзывать свою кандидатуру Мансуров отказался. Реагируя на это, чиновники провернули интригу: в Сети появился ролик, где Мансуров, еще будучи сторонником КПРФ, критикует федеральную власть. И на этом основании с праймериз экс-депутата сняли. Но известно, что он планирует участвовать в основных выборах от другой партии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предвыборная ситуация в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга обостряется. Утром 21 мая у площади Первой пятилетки произошел силовой конфликт, закончившийся стрельбой. Кадрами с URA.RU поделился один из очевидцев. На видео, оказавшемся в распоряжении агентства, автомобиль KIA с пробитым лобовым стеклом. Рядом с ним — черная Toyota Land Cruiser с госномером «400». Собеседник утверждает, что в нем сидели представители известной в определенных кругах авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». «Ночью заехал ко мне друг, решили прокатиться по Уралмашу, я был в состоянии опьянения, — рассказал корреспонденту пассажир KIA. — Около трех часов ночи остановились где-то по адресу ул. Победы, 37. Я уснул и проснулся от того, что стреляли по машине нашей, зажали нас. Было вообще два автомобиля — Land Cruiser и Hyundai. Началась погоня. Мы повернули с ул. Победы на проспект Космонавтов в сторону ул. Машиностроителей. И на площади Первой пятилетки начали круговые движения, чтобы оторваться. Потом друг попросил меня позвонить друзьям, чтобы они помогли. Друзья приехали на трех машинах. После этого подъехала уже полиция и начали разбираться. Что подвигло их напасть на нас, я не могу даже представить». Заявление в полицию он писать не стал. Это сделал его друг, то есть водитель. Третий источник уточнил, что конфликт произошел из-за того, что неизвестные срывали плакаты экс-депутата гордумы Мансурова — публичного представителя «Четырехсотых». «Так называемая „группа быстрого реагирования“ сработала оперативно, ребят, которые срывали (у них было несколько машин — не только KIA), загнали на площадь. Они достали боксерские капы, началась потасовка, и в ходе нее дважды по KIA выстрелили из травматического пистолета», — поделился собеседник. По его словам, общее число участников стычки — около 40 человек. Сам Мансуров утверждает, что стрельбы не было. «Была лишь пресечена попытка порчи имущества баннеров с моим изображением. Занимались этим какие-то хулиганы не с Уралмаша. Возможно, сторонники какого-нибудь неместного кандидата, решившего почему-то выдвигаться по чужому для него району. Надеюсь, что наши власти не допустят скатывания выборов в разборки», — заявил он корреспонденту. В УМВД РФ по Екатеринбургу URA.RU заявили, что «информация по факту конфликтной ситуации зарегистрирована в отделе полиции №15». «Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции пресекли возможную драку, установили, что конфликт между двумя водителями произошел из-за порчи рекламных баннеров, оба участника написали заявления в территориальный ОВД. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное решение», — поделились в полиции. Как писало URA.RU, Мансуров выдвигался на праймериз «Единой России» по округу №17. Но губернатор Евгений Куйвашев поддержал на этой территории главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Добровольно отзывать свою кандидатуру Мансуров отказался. Реагируя на это, чиновники провернули интригу: в Сети появился ролик, где Мансуров, еще будучи сторонником КПРФ, критикует федеральную власть. И на этом основании с праймериз экс-депутата сняли. Но известно, что он планирует участвовать в основных выборах от другой партии.