20 мая 2023

Предвыборный конфликт в Екатеринбурге закончился стрельбой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Черный Land Cruiser заблокировал KIA, по машине выстрелили дважды
Черный Land Cruiser заблокировал KIA, по машине выстрелили дважды Фото:

Предвыборная ситуация в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга обостряется. Утром 21 мая у площади Первой пятилетки произошел силовой конфликт, закончившийся стрельбой. Кадрами с URA.RU поделился один из очевидцев.

На видео, оказавшемся в распоряжении агентства, автомобиль KIA с пробитым лобовым стеклом. Рядом с ним — черная Toyota Land Cruiser с госномером «400». Собеседник утверждает, что в нем сидели представители известной в определенных кругах авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые».

«Ночью заехал ко мне друг, решили прокатиться по Уралмашу, я был в состоянии опьянения, — рассказал корреспонденту пассажир KIA. — Около трех часов ночи остановились где-то по адресу ул. Победы, 37. Я уснул и проснулся от того, что стреляли по машине нашей, зажали нас. Было вообще два автомобиля — Land Cruiser и Hyundai. Началась погоня. Мы повернули с ул. Победы на проспект Космонавтов в сторону ул. Машиностроителей. И на площади Первой пятилетки начали круговые движения, чтобы оторваться. Потом друг попросил меня позвонить друзьям, чтобы они помогли. Друзья приехали на трех машинах. После этого подъехала уже полиция и начали разбираться. Что подвигло их напасть на нас, я не могу даже представить». Заявление в полицию он писать не стал. Это сделал его друг, то есть водитель.

На пассажирском сиденье пуля пробила подголовник, но пострадавших нет
На пассажирском сиденье пуля пробила подголовник, но пострадавших нет
Фото:

Третий источник уточнил, что конфликт произошел из-за того, что неизвестные срывали плакаты экс-депутата гордумы Мансурова — публичного представителя «Четырехсотых». «Так называемая „группа быстрого реагирования“ сработала оперативно, ребят, которые срывали (у них было несколько машин — не только KIA), загнали на площадь. Они достали боксерские капы, началась потасовка, и в ходе нее дважды по KIA выстрелили из травматического пистолета», — поделился собеседник. По его словам, общее число участников стычки — около 40 человек.

Сам Мансуров утверждает, что стрельбы не было. «Была лишь пресечена попытка порчи имущества баннеров с моим изображением. Занимались этим какие-то хулиганы не с Уралмаша. Возможно, сторонники какого-нибудь неместного кандидата, решившего почему-то выдвигаться по чужому для него району. Надеюсь, что наши власти не допустят скатывания выборов в разборки», — заявил он корреспонденту.

В УМВД РФ по Екатеринбургу URA.RU заявили, что «информация по факту конфликтной ситуации зарегистрирована в отделе полиции №15». «Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции пресекли возможную драку, установили, что конфликт между двумя водителями произошел из-за порчи рекламных баннеров, оба участника написали заявления в территориальный ОВД. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное решение», — поделились в полиции.

Как писало URA.RU, Мансуров выдвигался на праймериз «Единой России» по округу №17. Но губернатор Евгений Куйвашев поддержал на этой территории главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Добровольно отзывать свою кандидатуру Мансуров отказался. Реагируя на это, чиновники провернули интригу: в Сети появился ролик, где Мансуров, еще будучи сторонником КПРФ, критикует федеральную власть. И на этом основании с праймериз экс-депутата сняли. Но известно, что он планирует участвовать в основных выборах от другой партии.

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Предвыборная ситуация в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга обостряется. Утром 21 мая у площади Первой пятилетки произошел силовой конфликт, закончившийся стрельбой. Кадрами с URA.RU поделился один из очевидцев. На видео, оказавшемся в распоряжении агентства, автомобиль KIA с пробитым лобовым стеклом. Рядом с ним — черная Toyota Land Cruiser с госномером «400». Собеседник утверждает, что в нем сидели представители известной в определенных кругах авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». «Ночью заехал ко мне друг, решили прокатиться по Уралмашу, я был в состоянии опьянения, — рассказал корреспонденту пассажир KIA. — Около трех часов ночи остановились где-то по адресу ул. Победы, 37. Я уснул и проснулся от того, что стреляли по машине нашей, зажали нас. Было вообще два автомобиля — Land Cruiser и Hyundai. Началась погоня. Мы повернули с ул. Победы на проспект Космонавтов в сторону ул. Машиностроителей. И на площади Первой пятилетки начали круговые движения, чтобы оторваться. Потом друг попросил меня позвонить друзьям, чтобы они помогли. Друзья приехали на трех машинах. После этого подъехала уже полиция и начали разбираться. Что подвигло их напасть на нас, я не могу даже представить». Заявление в полицию он писать не стал. Это сделал его друг, то есть водитель. Третий источник уточнил, что конфликт произошел из-за того, что неизвестные срывали плакаты экс-депутата гордумы Мансурова — публичного представителя «Четырехсотых». «Так называемая „группа быстрого реагирования“ сработала оперативно, ребят, которые срывали (у них было несколько машин — не только KIA), загнали на площадь. Они достали боксерские капы, началась потасовка, и в ходе нее дважды по KIA выстрелили из травматического пистолета», — поделился собеседник. По его словам, общее число участников стычки — около 40 человек. Сам Мансуров утверждает, что стрельбы не было. «Была лишь пресечена попытка порчи имущества баннеров с моим изображением. Занимались этим какие-то хулиганы не с Уралмаша. Возможно, сторонники какого-нибудь неместного кандидата, решившего почему-то выдвигаться по чужому для него району. Надеюсь, что наши власти не допустят скатывания выборов в разборки», — заявил он корреспонденту. В УМВД РФ по Екатеринбургу URA.RU заявили, что «информация по факту конфликтной ситуации зарегистрирована в отделе полиции №15». «Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции пресекли возможную драку, установили, что конфликт между двумя водителями произошел из-за порчи рекламных баннеров, оба участника написали заявления в территориальный ОВД. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное решение», — поделились в полиции. Как писало URA.RU, Мансуров выдвигался на праймериз «Единой России» по округу №17. Но губернатор Евгений Куйвашев поддержал на этой территории главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Добровольно отзывать свою кандидатуру Мансуров отказался. Реагируя на это, чиновники провернули интригу: в Сети появился ролик, где Мансуров, еще будучи сторонником КПРФ, критикует федеральную власть. И на этом основании с праймериз экс-депутата сняли. Но известно, что он планирует участвовать в основных выборах от другой партии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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