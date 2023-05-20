Жители сообщили о сильном смоге на еще одной свердловской трассе. Видео

Режевской тракт окутал сильный смог

21 мая 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Дорогу на Режевском тракте не видно (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Режевской тракт окутал сильный смог, сообщают очевидцы. Дорога задымлена от поселка Лосиный до села Арамашево. «На Режевском тракте сильный смог. Дорогу от Лосиного до Арамашево не видно», — пишет telegram-канал «Не для протокола», ссылаясь на очевидцев. По данным telegram-канала, на всех задымленных трассах будут выставлены машины ГИБДД. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что на Серовском тракте из-за плохой видимости столкнулись более девяти машин. В Госавтоинспекции заявили, что в аварии погиб водитель «Газели». Еще восемь человек получили травмы, добавили в Минздраве Свердловской области. Прокуратура взяла на контроль ситуацию на автодороге под Невьянском.

Режевской тракт окутал сильный смог, сообщают очевидцы. Дорога задымлена от поселка Лосиный до села Арамашево. «На Режевском тракте сильный смог. Дорогу от Лосиного до Арамашево не видно», — пишет telegram-канал «Не для протокола», ссылаясь на очевидцев. По данным telegram-канала, на всех задымленных трассах будут выставлены машины ГИБДД. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что на Серовском тракте из-за плохой видимости столкнулись более девяти машин. В Госавтоинспекции заявили, что в аварии погиб водитель «Газели». Еще восемь человек получили травмы, добавили в Минздраве Свердловской области. Прокуратура взяла на контроль ситуацию на автодороге под Невьянском.