Режевской тракт окутал сильный смог, сообщают очевидцы. Дорога задымлена от поселка Лосиный до села Арамашево.
«На Режевском тракте сильный смог. Дорогу от Лосиного до Арамашево не видно», — пишет telegram-канал «Не для протокола», ссылаясь на очевидцев.
По данным telegram-канала, на всех задымленных трассах будут выставлены машины ГИБДД. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области, ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что на Серовском тракте из-за плохой видимости столкнулись более девяти машин. В Госавтоинспекции заявили, что в аварии погиб водитель «Газели». Еще восемь человек получили травмы, добавили в Минздраве Свердловской области. Прокуратура взяла на контроль ситуацию на автодороге под Невьянском.
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