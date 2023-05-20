20 мая 2023

Жители сообщили о сильном смоге на еще одной свердловской трассе. Видео

Режевской тракт окутал сильный смог
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Дорогу на Режевском тракте не видно (архивное фото) Фото:

Режевской тракт окутал сильный смог, сообщают очевидцы. Дорога задымлена от поселка Лосиный до села Арамашево.

«На Режевском тракте сильный смог. Дорогу от Лосиного до Арамашево не видно», — пишет telegram-канал «Не для протокола», ссылаясь на очевидцев.

По данным telegram-канала, на всех задымленных трассах будут выставлены машины ГИБДД. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области, ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что на Серовском тракте из-за плохой видимости столкнулись более девяти машин. В Госавтоинспекции заявили, что в аварии погиб водитель «Газели». Еще восемь человек получили травмы, добавили в Минздраве Свердловской области. Прокуратура взяла на контроль ситуацию на автодороге под Невьянском.

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Режевской тракт окутал сильный смог, сообщают очевидцы. Дорога задымлена от поселка Лосиный до села Арамашево. «На Режевском тракте сильный смог. Дорогу от Лосиного до Арамашево не видно», — пишет telegram-канал «Не для протокола», ссылаясь на очевидцев. По данным telegram-канала, на всех задымленных трассах будут выставлены машины ГИБДД. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что на Серовском тракте из-за плохой видимости столкнулись более девяти машин. В Госавтоинспекции заявили, что в аварии погиб водитель «Газели». Еще восемь человек получили травмы, добавили в Минздраве Свердловской области. Прокуратура взяла на контроль ситуацию на автодороге под Невьянском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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