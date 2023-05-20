20 мая 2023

Силовики выяснят, почему погиб водитель «Газели» на задымленной свердловской трассе

Прокуратура взяла на контроль массовое ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуроры взяли на контроль массовое ДТП на Серовском тракте Фото:

Силовики установят обстоятельства ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, где погиб водитель «Газели». Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Прокуратура выяснит причины ДТП, которое произошло на автодороге „Екатеринбург- Нижний Тагил-Серов“ с участием пассажирского автобуса Iveco и грузовика. <…> По имеющейся информации, водитель маршрутного такси погиб», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Инцидент произошел утром 21 мая.

На 81-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов из-за смога, который накрыл регион, произошло несколько аварий. По данным ГИБДД, в ДТП столкнулись более девяти машин. В Минздраве региона сообщили, что на автодороге пострадали девять человек, один из которых погиб, еще троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ.

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Силовики установят обстоятельства ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, где погиб водитель «Газели». Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура выяснит причины ДТП, которое произошло на автодороге „Екатеринбург- Нижний Тагил-Серов“ с участием пассажирского автобуса Iveco и грузовика. <…> По имеющейся информации, водитель маршрутного такси погиб», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Инцидент произошел утром 21 мая. На 81-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов из-за смога, который накрыл регион, произошло несколько аварий. По данным ГИБДД, в ДТП столкнулись более девяти машин. В Минздраве региона сообщили, что на автодороге пострадали девять человек, один из которых погиб, еще троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ.
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