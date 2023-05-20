Силовики выяснят, почему погиб водитель «Газели» на задымленной свердловской трассе

Силовики установят обстоятельства ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, где погиб водитель «Газели». Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
«Прокуратура выяснит причины ДТП, которое произошло на автодороге „Екатеринбург- Нижний Тагил-Серов“ с участием пассажирского автобуса Iveco и грузовика. <…> По имеющейся информации, водитель маршрутного такси погиб», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Инцидент произошел утром 21 мая.
На 81-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов из-за смога, который накрыл регион, произошло несколько аварий. По данным ГИБДД, в ДТП столкнулись более девяти машин. В Минздраве региона сообщили, что на автодороге пострадали девять человек, один из которых погиб, еще троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ.
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