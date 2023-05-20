Силовики выяснят, почему погиб водитель «Газели» на задымленной свердловской трассе

Прокуратура взяла на контроль массовое ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов

21 мая 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Прокуроры взяли на контроль массовое ДТП на Серовском тракте Фото: Анна Майорова © URA.RU Силовики установят обстоятельства ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, где погиб водитель «Газели». Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура выяснит причины ДТП, которое произошло на автодороге „Екатеринбург- Нижний Тагил-Серов“ с участием пассажирского автобуса Iveco и грузовика. <…> По имеющейся информации, водитель маршрутного такси погиб», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Инцидент произошел утром 21 мая. На 81-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов из-за смога, который накрыл регион, произошло несколько аварий. По данным ГИБДД, в ДТП столкнулись более девяти машин. В Минздраве региона сообщили, что на автодороге пострадали девять человек, один из которых погиб, еще троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ.

Силовики установят обстоятельства ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, где погиб водитель «Газели». Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура выяснит причины ДТП, которое произошло на автодороге „Екатеринбург- Нижний Тагил-Серов“ с участием пассажирского автобуса Iveco и грузовика. <…> По имеющейся информации, водитель маршрутного такси погиб», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Инцидент произошел утром 21 мая. На 81-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов из-за смога, который накрыл регион, произошло несколько аварий. По данным ГИБДД, в ДТП столкнулись более девяти машин. В Минздраве региона сообщили, что на автодороге пострадали девять человек, один из которых погиб, еще троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ.