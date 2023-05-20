20 мая 2023

На задымленной свердловской трассе, где столкнулись 9 машин, погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожная обстановка. Пыль и дым в городе. Челябинск, пыль, жара, лето, улица цвиллинга, дорога, экология, пыльная буря
Водитель не справился с управлением и врезался в цементовоз (архивное фото) Фото:

На 81-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, где утром 21 мая произошло массовое ДТП, водитель «Газели» погиб после столкновения с цементовозом. Еще шесть пассажиров получили травмы, сообщили журналисту URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель „Газели“ погиб после столкновения с цементовозом на 81-м км автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Шесть пассажиров „Газели“ получили травмы», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что водитель «Газели» не справился с управлением. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, личности пострадавших и характер полученных травм.

«Госавтоинспекция напоминает, что в условиях плохой видимости водителям необходимо двигаться с включенным ближним светом, габаритами, передними и задними противотуманными фарами транспортных средств», — резюмировали в ведомстве. В ГИБДД просят водителей воздержаться от поездок по автодороге Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в нескольких ДТП столкнулись более девяти машин. Аварии произошли из-за смога, который накрыл Свердловскую область.

Водитель «Газели» не справился с управлением
Водитель «Газели» не справился с управлением
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 81-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, где утром 21 мая произошло массовое ДТП, водитель «Газели» погиб после столкновения с цементовозом. Еще шесть пассажиров получили травмы, сообщили журналисту URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель „Газели“ погиб после столкновения с цементовозом на 81-м км автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Шесть пассажиров „Газели“ получили травмы», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что водитель «Газели» не справился с управлением. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, личности пострадавших и характер полученных травм. «Госавтоинспекция напоминает, что в условиях плохой видимости водителям необходимо двигаться с включенным ближним светом, габаритами, передними и задними противотуманными фарами транспортных средств», — резюмировали в ведомстве. В ГИБДД просят водителей воздержаться от поездок по автодороге Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в нескольких ДТП столкнулись более девяти машин. Аварии произошли из-за смога, который накрыл Свердловскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...