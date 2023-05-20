Водитель не справился с управлением и врезался в цементовоз (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 81-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, где утром 21 мая произошло массовое ДТП, водитель «Газели» погиб после столкновения с цементовозом. Еще шесть пассажиров получили травмы, сообщили журналисту URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель „Газели“ погиб после столкновения с цементовозом на 81-м км автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Шесть пассажиров „Газели“ получили травмы», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что водитель «Газели» не справился с управлением. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, личности пострадавших и характер полученных травм.

«Госавтоинспекция напоминает, что в условиях плохой видимости водителям необходимо двигаться с включенным ближним светом, габаритами, передними и задними противотуманными фарами транспортных средств», — резюмировали в ведомстве. В ГИБДД просят водителей воздержаться от поездок по автодороге Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в нескольких ДТП столкнулись более девяти машин. Аварии произошли из-за смога, который накрыл Свердловскую область.