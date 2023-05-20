20 мая 2023

Глава регионального минздрава выступил к свердловчанам со срочным обращением

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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Андрей Карлов попросил жителей региона обращаться к врачам при возникновении кашля Фото:
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Пожары в Свердловской области

При возникновении кашля, затруднении дыхания, а также при обострении хронических заболеваний, вызванных задымлением от лесных пожаров, незамедлительно вызывайте врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

«Уважаемые свердловчане, если у вас начался кашель, затруднилось дыхание или началось обострение хронических заболеваний, вызванных смогом от лесных пожаров, сразу же обращайтесь к врачам», — цитирует Карлова пресс-служба минздрава в telegram-канале. Людям, которые страдают хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, нужно обратиться в поликлинику для прохождения внепланового диспансерного осмотра.

Ранее сообщалось, что утром 21 мая Свердловскую область накрыло сильным смогом. Из-за смога на Серовском тракте в ДТП погиб водитель «Газели». Губернатор Свердловской области поручил Карлову усилить работу всех медслужб.

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При возникновении кашля, затруднении дыхания, а также при обострении хронических заболеваний, вызванных задымлением от лесных пожаров, незамедлительно вызывайте врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. «Уважаемые свердловчане, если у вас начался кашель, затруднилось дыхание или началось обострение хронических заболеваний, вызванных смогом от лесных пожаров, сразу же обращайтесь к врачам», — цитирует Карлова пресс-служба минздрава в telegram-канале. Людям, которые страдают хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, нужно обратиться в поликлинику для прохождения внепланового диспансерного осмотра. Ранее сообщалось, что утром 21 мая Свердловскую область накрыло сильным смогом. Из-за смога на Серовском тракте в ДТП погиб водитель «Газели». Губернатор Свердловской области поручил Карлову усилить работу всех медслужб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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