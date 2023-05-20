Глава регионального минздрава выступил к свердловчанам со срочным обращением

При возникновении кашля, затруднении дыхания, а также при обострении хронических заболеваний, вызванных задымлением от лесных пожаров, незамедлительно вызывайте врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
«Уважаемые свердловчане, если у вас начался кашель, затруднилось дыхание или началось обострение хронических заболеваний, вызванных смогом от лесных пожаров, сразу же обращайтесь к врачам», — цитирует Карлова пресс-служба минздрава в telegram-канале. Людям, которые страдают хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, нужно обратиться в поликлинику для прохождения внепланового диспансерного осмотра.
Ранее сообщалось, что утром 21 мая Свердловскую область накрыло сильным смогом. Из-за смога на Серовском тракте в ДТП погиб водитель «Газели». Губернатор Свердловской области поручил Карлову усилить работу всех медслужб.
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