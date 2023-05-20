Глава регионального минздрава выступил к свердловчанам со срочным обращением

21 мая 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Андрей Карлов попросил жителей региона обращаться к врачам при возникновении кашля Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области При возникновении кашля, затруднении дыхания, а также при обострении хронических заболеваний, вызванных задымлением от лесных пожаров, незамедлительно вызывайте врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. «Уважаемые свердловчане, если у вас начался кашель, затруднилось дыхание или началось обострение хронических заболеваний, вызванных смогом от лесных пожаров, сразу же обращайтесь к врачам», — цитирует Карлова пресс-служба минздрава в telegram-канале. Людям, которые страдают хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, нужно обратиться в поликлинику для прохождения внепланового диспансерного осмотра. Ранее сообщалось, что утром 21 мая Свердловскую область накрыло сильным смогом. Из-за смога на Серовском тракте в ДТП погиб водитель «Газели». Губернатор Свердловской области поручил Карлову усилить работу всех медслужб.

При возникновении кашля, затруднении дыхания, а также при обострении хронических заболеваний, вызванных задымлением от лесных пожаров, незамедлительно вызывайте врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. «Уважаемые свердловчане, если у вас начался кашель, затруднилось дыхание или началось обострение хронических заболеваний, вызванных смогом от лесных пожаров, сразу же обращайтесь к врачам», — цитирует Карлова пресс-служба минздрава в telegram-канале. Людям, которые страдают хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, нужно обратиться в поликлинику для прохождения внепланового диспансерного осмотра. Ранее сообщалось, что утром 21 мая Свердловскую область накрыло сильным смогом. Из-за смога на Серовском тракте в ДТП погиб водитель «Газели». Губернатор Свердловской области поручил Карлову усилить работу всех медслужб.