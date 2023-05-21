Экс-премьер Украины предупредил Зеленского о последствиях западной помощи

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8 съезд СР. Москва, азаров николай, съезд
Николай Азаров уверен, что Украине придется заплатить за западную помощь с процентами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные партнеры ничего не дают бесплатно. Вся помощь оплачивается из выделенных Киеву кредитных денег. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Запомните! Украине так называемые партнеры ничего бесплатно не дают. <…> Это все оплачивается из выделенных для Украины кредитных денег», — подчеркнул Николай Азаров у себя в соцсетях. Он отметил, что все эти деньги рано или поздно придется вернуть и даже назвал проценты — 4-6% годовых. Он опасается, что Киев окажется в долговом рабстве.

США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине с начала спецоперации 24 февраля 2022 года. 21 мая этого года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него входят артиллерийские боеприпасы. В НАТО также утверждали новую программу полного перевооружения Украины.

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Западные партнеры ничего не дают бесплатно. Вся помощь оплачивается из выделенных Киеву кредитных денег. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Запомните! Украине так называемые партнеры ничего бесплатно не дают. <…> Это все оплачивается из выделенных для Украины кредитных денег», — подчеркнул Николай Азаров у себя в соцсетях. Он отметил, что все эти деньги рано или поздно придется вернуть и даже назвал проценты — 4-6% годовых. Он опасается, что Киев окажется в долговом рабстве. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине с начала спецоперации 24 февраля 2022 года. 21 мая этого года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него входят артиллерийские боеприпасы. В НАТО также утверждали новую программу полного перевооружения Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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