Экс-премьер Украины предупредил Зеленского о последствиях западной помощи

21 мая 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Николай Азаров уверен, что Украине придется заплатить за западную помощь с процентами Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные партнеры ничего не дают бесплатно. Вся помощь оплачивается из выделенных Киеву кредитных денег. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Запомните! Украине так называемые партнеры ничего бесплатно не дают. <…> Это все оплачивается из выделенных для Украины кредитных денег», — подчеркнул Николай Азаров у себя в соцсетях. Он отметил, что все эти деньги рано или поздно придется вернуть и даже назвал проценты — 4-6% годовых. Он опасается, что Киев окажется в долговом рабстве. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине с начала спецоперации 24 февраля 2022 года. 21 мая этого года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него входят артиллерийские боеприпасы. В НАТО также утверждали новую программу полного перевооружения Украины.

Западные партнеры ничего не дают бесплатно. Вся помощь оплачивается из выделенных Киеву кредитных денег. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Запомните! Украине так называемые партнеры ничего бесплатно не дают. <…> Это все оплачивается из выделенных для Украины кредитных денег», — подчеркнул Николай Азаров у себя в соцсетях. Он отметил, что все эти деньги рано или поздно придется вернуть и даже назвал проценты — 4-6% годовых. Он опасается, что Киев окажется в долговом рабстве. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине с начала спецоперации 24 февраля 2022 года. 21 мая этого года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него входят артиллерийские боеприпасы. В НАТО также утверждали новую программу полного перевооружения Украины.