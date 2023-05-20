Екатеринбуржцы устроили массовую потасовку возле ТЦ «Гринвич». Видео

21 мая 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Возле ТЦ дрались более 15 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. По словам очевидца, в драке участвовали более 15 человек. «В Екатеринбурге ночью 21 мая возле „Гринвича“ подрались молодые парни. Их было больше 15 человек», — рассказал URA.RU очевидец. Драку начал молодой парень, которого из себя вывела девушка, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». По данным канала, на месте работали сотрудники местной Росгвардии. Однако в ведомстве URA.RU не подтвердили эту информацию. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу также заявили, что информация о происшествии им не поступала. «Сведения из медицинских учреждений о пострадавших также не зафиксированы. Стороны конфликта могут обратиться с заявлением в ближайший территориальный ОВД», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга у площади Первой пятилетки произошел силовой конфликт, который закончился стрельбой. Источник URA.RU считает, что к потасовке причастны представители авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые».

Ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. По словам очевидца, в драке участвовали более 15 человек. «В Екатеринбурге ночью 21 мая возле „Гринвича“ подрались молодые парни. Их было больше 15 человек», — рассказал URA.RU очевидец. Драку начал молодой парень, которого из себя вывела девушка, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». По данным канала, на месте работали сотрудники местной Росгвардии. Однако в ведомстве URA.RU не подтвердили эту информацию. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу также заявили, что информация о происшествии им не поступала. «Сведения из медицинских учреждений о пострадавших также не зафиксированы. Стороны конфликта могут обратиться с заявлением в ближайший территориальный ОВД», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга у площади Первой пятилетки произошел силовой конфликт, который закончился стрельбой. Источник URA.RU считает, что к потасовке причастны представители авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые».