20 мая 2023

Екатеринбуржцы устроили массовую потасовку возле ТЦ «Гринвич». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Возле ТЦ дрались более 15 человек Фото:

Ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. По словам очевидца, в драке участвовали более 15 человек.

«В Екатеринбурге ночью 21 мая возле „Гринвича“ подрались молодые парни. Их было больше 15 человек», — рассказал URA.RU очевидец.

Драку начал молодой парень, которого из себя вывела девушка, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». По данным канала, на месте работали сотрудники местной Росгвардии. Однако в ведомстве URA.RU не подтвердили эту информацию.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу также заявили, что информация о происшествии им не поступала. «Сведения из медицинских учреждений о пострадавших также не зафиксированы. Стороны конфликта могут обратиться с заявлением в ближайший территориальный ОВД», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга у площади Первой пятилетки произошел силовой конфликт, который закончился стрельбой. Источник URA.RU считает, что к потасовке причастны представители авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые».

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Ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. По словам очевидца, в драке участвовали более 15 человек. «В Екатеринбурге ночью 21 мая возле „Гринвича“ подрались молодые парни. Их было больше 15 человек», — рассказал URA.RU очевидец. Драку начал молодой парень, которого из себя вывела девушка, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». По данным канала, на месте работали сотрудники местной Росгвардии. Однако в ведомстве URA.RU не подтвердили эту информацию. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу также заявили, что информация о происшествии им не поступала. «Сведения из медицинских учреждений о пострадавших также не зафиксированы. Стороны конфликта могут обратиться с заявлением в ближайший территориальный ОВД», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга у площади Первой пятилетки произошел силовой конфликт, который закончился стрельбой. Источник URA.RU считает, что к потасовке причастны представители авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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