Ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. По словам очевидца, в драке участвовали более 15 человек.
«В Екатеринбурге ночью 21 мая возле „Гринвича“ подрались молодые парни. Их было больше 15 человек», — рассказал URA.RU очевидец.
Драку начал молодой парень, которого из себя вывела девушка, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». По данным канала, на месте работали сотрудники местной Росгвардии. Однако в ведомстве URA.RU не подтвердили эту информацию.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу также заявили, что информация о происшествии им не поступала. «Сведения из медицинских учреждений о пострадавших также не зафиксированы. Стороны конфликта могут обратиться с заявлением в ближайший территориальный ОВД», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга у площади Первой пятилетки произошел силовой конфликт, который закончился стрельбой. Источник URA.RU считает, что к потасовке причастны представители авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые».
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