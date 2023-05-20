20 мая 2023
19 мая 2023

В ХМАО после столкновения с деревом погиб мотоциклист

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, водитель не справился с управлением Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) водитель мотоцикла не справился с управлением и после съезда с дороги врезался в дерево. По информации официального telegram-канала УМВД России по ХМАО — Югре, мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

«По предварительным данным, 21 мая около 13:10 42-летний водитель мотоцикла „Лифан“ не справился с управлением и допустил съезд с дороги на левую обочину, в дальнейшем произошел наезд на дерево. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает ведомство.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. После проведенных мероприятий будет установлена причина и обстоятельства трагедии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на трассе под Салымом после лобового столкновения автомобиль залетел под большегруз. В соцсетях очевидцы сообщают о жертвах.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) водитель мотоцикла не справился с управлением и после съезда с дороги врезался в дерево. По информации официального telegram-канала УМВД России по ХМАО — Югре, мотоциклист от полученных травм скончался на месте. «По предварительным данным, 21 мая около 13:10 42-летний водитель мотоцикла „Лифан“ не справился с управлением и допустил съезд с дороги на левую обочину, в дальнейшем произошел наезд на дерево. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает ведомство. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. После проведенных мероприятий будет установлена причина и обстоятельства трагедии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на трассе под Салымом после лобового столкновения автомобиль залетел под большегруз. В соцсетях очевидцы сообщают о жертвах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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