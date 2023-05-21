Кадыров сообщил, что западные спецслужбы готовят теракты против него

Спецслужбы США, Украины и Европы готовят теракт против главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам самого политика, это связанно с его твердой позицией по сохранению государственной целостности России.
«Я мешаю им [развалить Россию], и они делают все, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят», — заявил Рамзан Кадыров, его слова приводит ТАСС.
Глава Чечни также прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Последний заявлял, что Украина будет убивать русских в каждой точке планеты. По словам Кадырова, за такие слова Буданову грозит пожизненная камера или выстрел пули. Чеченский лидер объяснил, что у россиян есть свои защитники по всему миру.
В середине мая Буданов также отметил, что Украина причастна к терактам в России. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригласил Буданова в Крым для военного суда.
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