Кадыров сообщил, что западные спецслужбы готовят теракты против него

21 мая 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров уверен, что страны Запада хотят избавиться от него Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спецслужбы США, Украины и Европы готовят теракт против главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам самого политика, это связанно с его твердой позицией по сохранению государственной целостности России. «Я мешаю им [развалить Россию], и они делают все, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят», — заявил Рамзан Кадыров, его слова приводит ТАСС. Глава Чечни также прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Последний заявлял, что Украина будет убивать русских в каждой точке планеты. По словам Кадырова, за такие слова Буданову грозит пожизненная камера или выстрел пули. Чеченский лидер объяснил, что у россиян есть свои защитники по всему миру. В середине мая Буданов также отметил, что Украина причастна к терактам в России. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригласил Буданова в Крым для военного суда.

Спецслужбы США, Украины и Европы готовят теракт против главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам самого политика, это связанно с его твердой позицией по сохранению государственной целостности России. «Я мешаю им [развалить Россию], и они делают все, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят», — заявил Рамзан Кадыров, его слова приводит ТАСС. Глава Чечни также прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Последний заявлял, что Украина будет убивать русских в каждой точке планеты. По словам Кадырова, за такие слова Буданову грозит пожизненная камера или выстрел пули. Чеченский лидер объяснил, что у россиян есть свои защитники по всему миру. В середине мая Буданов также отметил, что Украина причастна к терактам в России. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригласил Буданова в Крым для военного суда.