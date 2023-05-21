Кадыров сообщил, что западные спецслужбы готовят теракты против него

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров уверен, что страны Запада хотят избавиться от него Фото:

Спецслужбы США, Украины и Европы готовят теракт против главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам самого политика, это связанно с его твердой позицией по сохранению государственной целостности России.

«Я мешаю им [развалить Россию], и они делают все, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят», — заявил Рамзан Кадыров, его слова приводит ТАСС.

Глава Чечни также прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Последний заявлял, что Украина будет убивать русских в каждой точке планеты. По словам Кадырова, за такие слова Буданову грозит пожизненная камера или выстрел пули. Чеченский лидер объяснил, что у россиян есть свои защитники по всему миру.

В середине мая Буданов также отметил, что Украина причастна к терактам в России. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригласил Буданова в Крым для военного суда.

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Спецслужбы США, Украины и Европы готовят теракт против главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам самого политика, это связанно с его твердой позицией по сохранению государственной целостности России. «Я мешаю им [развалить Россию], и они делают все, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят», — заявил Рамзан Кадыров, его слова приводит ТАСС. Глава Чечни также прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Последний заявлял, что Украина будет убивать русских в каждой точке планеты. По словам Кадырова, за такие слова Буданову грозит пожизненная камера или выстрел пули. Чеченский лидер объяснил, что у россиян есть свои защитники по всему миру. В середине мая Буданов также отметил, что Украина причастна к терактам в России. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригласил Буданова в Крым для военного суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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