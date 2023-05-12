19FortyFive: Украине не хватит сил на захват Крыма

12 мая 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Действующих сил не хватит Украине для захвата Крыма, пишет 19FortyFive Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бронированных машин «Брэдли», Abrams и Leopard не хватит Украине для осуществления захвата Крыма. Об этом сообщает издание 19FortyFive. «Для захвата и удержания Крыма Украине не хватит наличия таких бронированных машин, как „Брэдли“, Abrams и Leopard. Для столь амбициозных целей потребуются более крупные механизированные соединения», — говорится в материале издания . Автор подчеркнул, что тех сил, которые есть в распоряжении ВСУ сейчас хватит лишь на незначительный локальный прорыв. Дополнительные танки находятся в пути на Украину, но их доставка может затянуться на несколько лет, заключил автор. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что при попытке осуществления захвата Крыма ВСУ встретят жесткий отпор. Постоянный представитель президента Украины на полуострове Тамила Ташева рассказала о призывах в адрес украинских властей со стороны западных стран отказаться от планов по захвату Крыма, передает Life .

Бронированных машин «Брэдли», Abrams и Leopard не хватит Украине для осуществления захвата Крыма. Об этом сообщает издание 19FortyFive. «Для захвата и удержания Крыма Украине не хватит наличия таких бронированных машин, как „Брэдли“, Abrams и Leopard. Для столь амбициозных целей потребуются более крупные механизированные соединения», — говорится в материале издания. Автор подчеркнул, что тех сил, которые есть в распоряжении ВСУ сейчас хватит лишь на незначительный локальный прорыв. Дополнительные танки находятся в пути на Украину, но их доставка может затянуться на несколько лет, заключил автор. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что при попытке осуществления захвата Крыма ВСУ встретят жесткий отпор. Постоянный представитель президента Украины на полуострове Тамила Ташева рассказала о призывах в адрес украинских властей со стороны западных стран отказаться от планов по захвату Крыма, передает Life.