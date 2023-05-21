РИАН: главком ВСУ Залужный тяжело ранен после удара ВС РФ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Залужный перенес несколько операций, сообщили в хакерской группе «Джокер ДНР» Фото:

Главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение при российском ракетном ударе по штабу. Об этом сообщили в хакерской группе «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в ВСУ.

«Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов», — рассказал источник РИА Новости, добавив, что Залужный перенес несколько операций, которые не позволят ему дальше находиться на своем посту.

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Главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение при российском ракетном ударе по штабу. Об этом сообщили в хакерской группе «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в ВСУ. «Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов», — рассказал источник РИА Новости, добавив, что Залужный перенес несколько операций, которые не позволят ему дальше находиться на своем посту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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