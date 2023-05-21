РИАН: главком ВСУ Залужный тяжело ранен после удара ВС РФ

Залужный перенес несколько операций, сообщили в хакерской группе «Джокер ДНР»
Главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение при российском ракетном ударе по штабу. Об этом сообщили в хакерской группе «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в ВСУ.
«Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов», — рассказал источник РИА Новости, добавив, что Залужный перенес несколько операций, которые не позволят ему дальше находиться на своем посту.
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