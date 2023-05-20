В ЯНАО пять новых туристических проектов получили грантовую поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО выделили 26 миллионов рублей на реализацию проектов по развитию внутреннего туризма. Пять грантов получат предприниматели округа на условиях софинансирования, сообщил директор окружного департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.

«В ходе первой конференции в сфере туризма „Экономика впечатлений“ провели туристический конкурс грантов губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. По итогу пять проектов получили финансовую поддержку», — написал в своем telegram-канале Наиль Хайруллин.

Десять миллионов рублей получат Александр и Анастасия Грабины из Муравленко на строительство гостиничного комплекса у автодороги Сургут — Салехард, пять миллионов выделены предпринимателю из поселка Харп Сергею Кара на создание музея воды и разработку экскурсионных маршрутов на завод «Арктическая вода», еще пять миллионов получит Мариами Бохуа из Нового Уренгоя на постройку крытого загона для оленей и других северных животных и разработку туристического маршрута в парке «Заполярье». По три миллиона получат предприниматели из Салехарда — Андрей Фонарев хочет построить домики с панорамными окнами для наблюдения за северным сиянием, а Валентина Михневич займется развитием этностойбища народов Севера.

Все гранты выделяются на условиях софинансирования. Предприниматели обязаны потратить на финансирование своих проектов не менее 30% из собственных средств.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО разрабатывается идея развития промышленного туризма в регионе. Она включает в себя разработку экскурсионных маршрутов на предприятия Ямала.

Мариами Бохуа получила грант на пять миллионов рублей Фото: telegram-канал Наиля Хайруллина

Грант на три миллиона рублей выиграла Валентина Михневич Фото: telegram-канал Наиля Хайруллина

Три миллиона рублей получит Андрей Фонарев на создание домиков для наблюдения за северным сиянием Фото: telegram-канал Наиля Хайруллина