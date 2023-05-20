Власти ЯНАО выделили 26 миллионов рублей на реализацию проектов по развитию внутреннего туризма. Пять грантов получат предприниматели округа на условиях софинансирования, сообщил директор окружного департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.
«В ходе первой конференции в сфере туризма „Экономика впечатлений“ провели туристический конкурс грантов губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. По итогу пять проектов получили финансовую поддержку», — написал в своем telegram-канале Наиль Хайруллин.
Десять миллионов рублей получат Александр и Анастасия Грабины из Муравленко на строительство гостиничного комплекса у автодороги Сургут — Салехард, пять миллионов выделены предпринимателю из поселка Харп Сергею Кара на создание музея воды и разработку экскурсионных маршрутов на завод «Арктическая вода», еще пять миллионов получит Мариами Бохуа из Нового Уренгоя на постройку крытого загона для оленей и других северных животных и разработку туристического маршрута в парке «Заполярье». По три миллиона получат предприниматели из Салехарда — Андрей Фонарев хочет построить домики с панорамными окнами для наблюдения за северным сиянием, а Валентина Михневич займется развитием этностойбища народов Севера.
Все гранты выделяются на условиях софинансирования. Предприниматели обязаны потратить на финансирование своих проектов не менее 30% из собственных средств.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО разрабатывается идея развития промышленного туризма в регионе. Она включает в себя разработку экскурсионных маршрутов на предприятия Ямала.
Мариами Бохуа получила грант на пять миллионов рублей
Фото: telegram-канал Наиля Хайруллина
Грант на три миллиона рублей выиграла Валентина Михневич
Фото: telegram-канал Наиля Хайруллина
Три миллиона рублей получит Андрей Фонарев на создание домиков для наблюдения за северным сиянием
Власти ЯНАО выделили 26 миллионов рублей на реализацию проектов по развитию внутреннего туризма. Пять грантов получат предприниматели округа на условиях софинансирования, сообщил директор окружного департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин. «В ходе первой конференции в сфере туризма „Экономика впечатлений“ провели туристический конкурс грантов губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. По итогу пять проектов получили финансовую поддержку», — написал в своем telegram-канале Наиль Хайруллин. Десять миллионов рублей получат Александр и Анастасия Грабины из Муравленко на строительство гостиничного комплекса у автодороги Сургут — Салехард, пять миллионов выделены предпринимателю из поселка Харп Сергею Кара на создание музея воды и разработку экскурсионных маршрутов на завод «Арктическая вода», еще пять миллионов получит Мариами Бохуа из Нового Уренгоя на постройку крытого загона для оленей и других северных животных и разработку туристического маршрута в парке «Заполярье». По три миллиона получат предприниматели из Салехарда — Андрей Фонарев хочет построить домики с панорамными окнами для наблюдения за северным сиянием, а Валентина Михневич займется развитием этностойбища народов Севера. Все гранты выделяются на условиях софинансирования. Предприниматели обязаны потратить на финансирование своих проектов не менее 30% из собственных средств. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО разрабатывается идея развития промышленного туризма в регионе. Она включает в себя разработку экскурсионных маршрутов на предприятия Ямала.