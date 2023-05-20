20 мая 2023
19 мая 2023

В Челябинске самокатчик сбил ребенка на Кировке

© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты. Челябинск, самокат
Помощь врачей потребовалась самому водителю самоката Фото:

В Челябинске на пешеходной улице Кировка самокатчик сбил ребенка. На место происшествия приехала машина скорой помощи.

«ЧП произошло поздно вечером в воскресенье, 21 мая. Самокатчик сбил ребенка на Кировке около Главпочтамта», — пишет сайт «74.ру».

На место происшествия приехала скорая помощь. Как сообщают очевидцы, ребенок напугался, но видимых травм не получил. Помощь врачей понадобилась самому самокатчику. Также со слов свидетелей ЧП, мужчина несколько раз извинился перед девочкой, на которую наехал.

Ранее челябинцам назвали главные летние опасности для детей. В их числе оказались электросамокаты и москитные сетки. Именно они становятся причиной гибели и тяжелых травм детей.

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В Челябинске на пешеходной улице Кировка самокатчик сбил ребенка. На место происшествия приехала машина скорой помощи. «ЧП произошло поздно вечером в воскресенье, 21 мая. Самокатчик сбил ребенка на Кировке около Главпочтамта», — пишет сайт «74.ру». На место происшествия приехала скорая помощь. Как сообщают очевидцы, ребенок напугался, но видимых травм не получил. Помощь врачей понадобилась самому самокатчику. Также со слов свидетелей ЧП, мужчина несколько раз извинился перед девочкой, на которую наехал. Ранее челябинцам назвали главные летние опасности для детей. В их числе оказались электросамокаты и москитные сетки. Именно они становятся причиной гибели и тяжелых травм детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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