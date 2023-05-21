Украинский пленный сообщил о проблемах с обеспечением ВСУ на передовой

21 мая 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Украинский пленный рассказал о плохой еде и нехватке оружия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие, которые находятся на передовых позициях в Донбассе, испытывают проблемы с обеспечением оружием, водой и едой. Об этом рассказал военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, который попал в плен под поселком Спорное в Донбассе. «Были старые советские автоматы. Из тяжелого был только ручной противотанковый гранатомет и пара снарядов к нему. Еще был пулемет Калашникова, но под обстрелом ему разломало приклад», — передает РИА Новости слова Ленива. Также боец рассказал, что у них были проблемы с обеспечением водой и едой. «Еда и вода ужасные. Воды мало давали, по три бутылки на восемь человек на сутки. Еды тоже очень мало. Первые дни за два дня я приготовил одну банку каши на двоих», — добавил он. Ранее украинские пленные заявили, что не хотят воевать, а в войска попали насильственным путем. Один из военных отметил, что пытался уклоняться от призыва, но его все равно отправили в зону боевых действий.

Украинские военнослужащие, которые находятся на передовых позициях в Донбассе, испытывают проблемы с обеспечением оружием, водой и едой. Об этом рассказал военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, который попал в плен под поселком Спорное в Донбассе. «Были старые советские автоматы. Из тяжелого был только ручной противотанковый гранатомет и пара снарядов к нему. Еще был пулемет Калашникова, но под обстрелом ему разломало приклад», — передает РИА Новости слова Ленива. Также боец рассказал, что у них были проблемы с обеспечением водой и едой. «Еда и вода ужасные. Воды мало давали, по три бутылки на восемь человек на сутки. Еды тоже очень мало. Первые дни за два дня я приготовил одну банку каши на двоих», — добавил он. Ранее украинские пленные заявили, что не хотят воевать, а в войска попали насильственным путем. Один из военных отметил, что пытался уклоняться от призыва, но его все равно отправили в зону боевых действий.