21 мая 2023

Украинский пленный сообщил о проблемах с обеспечением ВСУ на передовой

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Украинский пленный рассказал о плохой еде и нехватке оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие, которые находятся на передовых позициях в Донбассе, испытывают проблемы с обеспечением оружием, водой и едой. Об этом рассказал военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, который попал в плен под поселком Спорное в Донбассе.

«Были старые советские автоматы. Из тяжелого был только ручной противотанковый гранатомет и пара снарядов к нему. Еще был пулемет Калашникова, но под обстрелом ему разломало приклад», — передает РИА Новости слова Ленива.

Также боец рассказал, что у них были проблемы с обеспечением водой и едой. «Еда и вода ужасные. Воды мало давали, по три бутылки на восемь человек на сутки. Еды тоже очень мало. Первые дни за два дня я приготовил одну банку каши на двоих», — добавил он.

Ранее украинские пленные заявили, что не хотят воевать, а в войска попали насильственным путем. Один из военных отметил, что пытался уклоняться от призыва, но его все равно отправили в зону боевых действий.

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Украинские военнослужащие, которые находятся на передовых позициях в Донбассе, испытывают проблемы с обеспечением оружием, водой и едой. Об этом рассказал военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, который попал в плен под поселком Спорное в Донбассе. «Были старые советские автоматы. Из тяжелого был только ручной противотанковый гранатомет и пара снарядов к нему. Еще был пулемет Калашникова, но под обстрелом ему разломало приклад», — передает РИА Новости слова Ленива. Также боец рассказал, что у них были проблемы с обеспечением водой и едой. «Еда и вода ужасные. Воды мало давали, по три бутылки на восемь человек на сутки. Еды тоже очень мало. Первые дни за два дня я приготовил одну банку каши на двоих», — добавил он. Ранее украинские пленные заявили, что не хотят воевать, а в войска попали насильственным путем. Один из военных отметил, что пытался уклоняться от призыва, но его все равно отправили в зону боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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