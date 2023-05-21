Украинский пленный рассказал, что его удивило в плену

Украинский военный Ленив удивился человеческому отношению к нему в плену

22 мая 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

Попавший в российский плен военнослужащий ВСУ рассказал о человеческом отношении к себе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пленного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) удивило человеческое отношение к нему со стороны российских военных. Военнослужащий 14-й бригады нацгвардии ВСУ Василий Ленив, попавший в плен на Донбассе, рассказал, что киевский режим обманывает солдат, распространяя слухи о плохом отношении россиян к пленным. «Изначально я думал, будут плохо относиться, но оказалось наоборот. Относились хорошо: кормили, поили. Отношение, наоборот, нормальное, человеческое. Мы считали их врагами, но, наоборот, к нам относятся по-человечески», — цитирует слова Василия Ленива РИА Новости. По его словам, только 30% информации, предоставляемой украинскими журналистами о содержании украинских пленных, соответствует действительности. Ранее URA.RU рассказало, что Ленив сообщил о трудностях с вооружением украинских войск на передовой. По его словам ВСУ вооружены старым советским оружием, а тяжелого вооружения в войсках очень мало.

Пленного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) удивило человеческое отношение к нему со стороны российских военных. Военнослужащий 14-й бригады нацгвардии ВСУ Василий Ленив, попавший в плен на Донбассе, рассказал, что киевский режим обманывает солдат, распространяя слухи о плохом отношении россиян к пленным. «Изначально я думал, будут плохо относиться, но оказалось наоборот. Относились хорошо: кормили, поили. Отношение, наоборот, нормальное, человеческое. Мы считали их врагами, но, наоборот, к нам относятся по-человечески», — цитирует слова Василия Ленива РИА Новости. По его словам, только 30% информации, предоставляемой украинскими журналистами о содержании украинских пленных, соответствует действительности. Ранее URA.RU рассказало, что Ленив сообщил о трудностях с вооружением украинских войск на передовой. По его словам ВСУ вооружены старым советским оружием, а тяжелого вооружения в войсках очень мало.