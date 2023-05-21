Украинский пленный рассказал, что его удивило в плену

Пленного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) удивило человеческое отношение к нему со стороны российских военных. Военнослужащий 14-й бригады нацгвардии ВСУ Василий Ленив, попавший в плен на Донбассе, рассказал, что киевский режим обманывает солдат, распространяя слухи о плохом отношении россиян к пленным.
«Изначально я думал, будут плохо относиться, но оказалось наоборот. Относились хорошо: кормили, поили. Отношение, наоборот, нормальное, человеческое. Мы считали их врагами, но, наоборот, к нам относятся по-человечески», — цитирует слова Василия Ленива РИА Новости. По его словам, только 30% информации, предоставляемой украинскими журналистами о содержании украинских пленных, соответствует действительности.
Ранее URA.RU рассказало, что Ленив сообщил о трудностях с вооружением украинских войск на передовой. По его словам ВСУ вооружены старым советским оружием, а тяжелого вооружения в войсках очень мало.
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