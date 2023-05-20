Белый дом: США стремятся дать Украине все необходимое для успешного наступления

21 мая 2023 в 02:11 Размер текста - 17 +

США предоставит Украине новые пакеты военной помощи для успеха наступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В администрации президента США заявили, что Вашингтон обеспечит Киев необходимым оружием для успешного контрнаступления. Об этом заявил представитель Белого дома во время специального брифинга. «Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое для успеха на тот случай, если и когда они решат перейти в наступление», — передает слова чиновника администрации президента США РИА Новости. Чиновник добавил, что в следующие пакеты помощи Киеву будут входить только те виды оружия, которые поставлялись ранее. Он пояснил, что речь идет об артиллерийских снарядах, в том числе для реактивных систем HIMARS, а также о стрелковом оружии и боеприпасах. На саммите G7 в Хиросиме президент США Джозеф Байден заявлял, что в пакеты помощи Киеву могут входить бронемашины и противотанковые средства. Ранее URA.RU рассказало, что в США заявили о невозможности контрнаступления Украины из-за плохой погоды и нехватки оружия. Президент Украины Владимир Зеленский просит от Вашингтона поставок истребителей F-16, прибытие которых ожидает к осени текущего года.

В администрации президента США заявили, что Вашингтон обеспечит Киев необходимым оружием для успешного контрнаступления. Об этом заявил представитель Белого дома во время специального брифинга. «Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое для успеха на тот случай, если и когда они решат перейти в наступление», — передает слова чиновника администрации президента США РИА Новости. Чиновник добавил, что в следующие пакеты помощи Киеву будут входить только те виды оружия, которые поставлялись ранее. Он пояснил, что речь идет об артиллерийских снарядах, в том числе для реактивных систем HIMARS, а также о стрелковом оружии и боеприпасах. На саммите G7 в Хиросиме президент США Джозеф Байден заявлял, что в пакеты помощи Киеву могут входить бронемашины и противотанковые средства. Ранее URA.RU рассказало, что в США заявили о невозможности контрнаступления Украины из-за плохой погоды и нехватки оружия. Президент Украины Владимир Зеленский просит от Вашингтона поставок истребителей F-16, прибытие которых ожидает к осени текущего года.