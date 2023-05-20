20 мая 2023

Белый дом: США стремятся дать Украине все необходимое для успешного наступления

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США предоставит Украине новые пакеты военной помощи для успеха наступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В администрации президента США заявили, что Вашингтон обеспечит Киев необходимым оружием для успешного контрнаступления. Об этом заявил представитель Белого дома во время специального брифинга.

«Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое для успеха на тот случай, если и когда они решат перейти в наступление», — передает слова чиновника администрации президента США РИА Новости. Чиновник добавил, что в следующие пакеты помощи Киеву будут входить только те виды оружия, которые поставлялись ранее.

Он пояснил, что речь идет об артиллерийских снарядах, в том числе для реактивных систем HIMARS, а также о стрелковом оружии и боеприпасах. На саммите G7 в Хиросиме президент США Джозеф Байден заявлял, что в пакеты помощи Киеву могут входить бронемашины и противотанковые средства.

Ранее URA.RU рассказало, что в США заявили о невозможности контрнаступления Украины из-за плохой погоды и нехватки оружия. Президент Украины Владимир Зеленский просит от Вашингтона поставок истребителей F-16, прибытие которых ожидает к осени текущего года.

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В администрации президента США заявили, что Вашингтон обеспечит Киев необходимым оружием для успешного контрнаступления. Об этом заявил представитель Белого дома во время специального брифинга. «Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое для успеха на тот случай, если и когда они решат перейти в наступление», — передает слова чиновника администрации президента США РИА Новости. Чиновник добавил, что в следующие пакеты помощи Киеву будут входить только те виды оружия, которые поставлялись ранее. Он пояснил, что речь идет об артиллерийских снарядах, в том числе для реактивных систем HIMARS, а также о стрелковом оружии и боеприпасах. На саммите G7 в Хиросиме президент США Джозеф Байден заявлял, что в пакеты помощи Киеву могут входить бронемашины и противотанковые средства. Ранее URA.RU рассказало, что в США заявили о невозможности контрнаступления Украины из-за плохой погоды и нехватки оружия. Президент Украины Владимир Зеленский просит от Вашингтона поставок истребителей F-16, прибытие которых ожидает к осени текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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