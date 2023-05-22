Baza: Aurus патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

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В Москве авто, предположительно, патриарха Кирилла попало в ДТП, пишут СМИ Фото:

В центре Москвы Aurus попал в ДТП в центре Москвы. По предварительным данным СМИ, автомобиль принадлежит патриарху Кириллу. Авария произошла на пересечении улицы Мира и Больничного переулка.

«Автомобиль Volvo выезжал из переулка, когда в его автомобиль врезался Aurus. В результате столкновения пострадал один человек, но от госпитализации он отказался», — пишут авторы telegram-канала Baza. Они подчеркивают, что автомобиль Aurus может быть закреплен за патриархом. По итогу транспортного происшествия сообщается, что пострадавший отказался от госпитализации.

URA.RU направило запрос в Московский патриархат. Ответ ожидается.

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В центре Москвы Aurus попал в ДТП в центре Москвы. По предварительным данным СМИ, автомобиль принадлежит патриарху Кириллу. Авария произошла на пересечении улицы Мира и Больничного переулка. «Автомобиль Volvo выезжал из переулка, когда в его автомобиль врезался Aurus. В результате столкновения пострадал один человек, но от госпитализации он отказался», — пишут авторы telegram-канала Baza. Они подчеркивают, что автомобиль Aurus может быть закреплен за патриархом. По итогу транспортного происшествия сообщается, что пострадавший отказался от госпитализации. URA.RU направило запрос в Московский патриархат. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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