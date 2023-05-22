Baza: Aurus патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

В центре Москвы Aurus попал в ДТП в центре Москвы. По предварительным данным СМИ, автомобиль принадлежит патриарху Кириллу. Авария произошла на пересечении улицы Мира и Больничного переулка.
«Автомобиль Volvo выезжал из переулка, когда в его автомобиль врезался Aurus. В результате столкновения пострадал один человек, но от госпитализации он отказался», — пишут авторы telegram-канала Baza. Они подчеркивают, что автомобиль Aurus может быть закреплен за патриархом. По итогу транспортного происшествия сообщается, что пострадавший отказался от госпитализации.
URA.RU направило запрос в Московский патриархат. Ответ ожидается.
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