Baza: Aurus патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

22 мая 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

В Москве авто, предположительно, патриарха Кирилла попало в ДТП, пишут СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Москвы Aurus попал в ДТП в центре Москвы. По предварительным данным СМИ, автомобиль принадлежит патриарху Кириллу. Авария произошла на пересечении улицы Мира и Больничного переулка. «Автомобиль Volvo выезжал из переулка, когда в его автомобиль врезался Aurus. В результате столкновения пострадал один человек, но от госпитализации он отказался», — пишут авторы telegram-канала Baza. Они подчеркивают, что автомобиль Aurus может быть закреплен за патриархом. По итогу транспортного происшествия сообщается, что пострадавший отказался от госпитализации. URA.RU направило запрос в Московский патриархат. Ответ ожидается.

В центре Москвы Aurus попал в ДТП в центре Москвы. По предварительным данным СМИ, автомобиль принадлежит патриарху Кириллу. Авария произошла на пересечении улицы Мира и Больничного переулка. «Автомобиль Volvo выезжал из переулка, когда в его автомобиль врезался Aurus. В результате столкновения пострадал один человек, но от госпитализации он отказался», — пишут авторы telegram-канала Baza. Они подчеркивают, что автомобиль Aurus может быть закреплен за патриархом. По итогу транспортного происшествия сообщается, что пострадавший отказался от госпитализации. URA.RU направило запрос в Московский патриархат. Ответ ожидается.