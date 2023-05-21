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20 мая 2023
19 мая 2023

В Тюмени виновника смертельного ДТП отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, решетка, судебное заседание, суд, клетка, камера заключения
По решению суда, тюменец будет находиться в СИЗО до 18 июля Фото:

В Тюмени водителя, виновного в смертельном ДТП на улице Камчатской, отправили в СИЗО до 18 июля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина устроил ДТП 19 мая и попытался сбежать.

«Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 44-летнему Дмитрию Ширяеву. Мужчина обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения. <…> По решению суда Дмитрий Ширяев будет находиться в СИЗО по 18 июля 2023 года», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 19 мая на улице Камчатской автомобиль Kia Rio въехал в заднюю часть Lada Granta, от чего та опрокинулась и отлетела в здание. В результате аварии погиб водитель и пассажирка автомобиля Lada. Тюменец, виновный в ДТП, попытался скрыться, но сотрудники полиции его задержали.

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В Тюмени водителя, виновного в смертельном ДТП на улице Камчатской, отправили в СИЗО до 18 июля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина устроил ДТП 19 мая и попытался сбежать. «Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 44-летнему Дмитрию Ширяеву. Мужчина обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения. <…> По решению суда Дмитрий Ширяев будет находиться в СИЗО по 18 июля 2023 года», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 19 мая на улице Камчатской автомобиль Kia Rio въехал в заднюю часть Lada Granta, от чего та опрокинулась и отлетела в здание. В результате аварии погиб водитель и пассажирка автомобиля Lada. Тюменец, виновный в ДТП, попытался скрыться, но сотрудники полиции его задержали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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