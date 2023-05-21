В Тюмени виновника смертельного ДТП отправили в СИЗО

22 мая 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

По решению суда, тюменец будет находиться в СИЗО до 18 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени водителя, виновного в смертельном ДТП на улице Камчатской, отправили в СИЗО до 18 июля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина устроил ДТП 19 мая и попытался сбежать. «Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 44-летнему Дмитрию Ширяеву. Мужчина обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения. <…> По решению суда Дмитрий Ширяев будет находиться в СИЗО по 18 июля 2023 года», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 19 мая на улице Камчатской автомобиль Kia Rio въехал в заднюю часть Lada Granta, от чего та опрокинулась и отлетела в здание. В результате аварии погиб водитель и пассажирка автомобиля Lada. Тюменец, виновный в ДТП, попытался скрыться, но сотрудники полиции его задержали.

В Тюмени водителя, виновного в смертельном ДТП на улице Камчатской, отправили в СИЗО до 18 июля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина устроил ДТП 19 мая и попытался сбежать. «Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 44-летнему Дмитрию Ширяеву. Мужчина обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения. <…> По решению суда Дмитрий Ширяев будет находиться в СИЗО по 18 июля 2023 года», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 19 мая на улице Камчатской автомобиль Kia Rio въехал в заднюю часть Lada Granta, от чего та опрокинулась и отлетела в здание. В результате аварии погиб водитель и пассажирка автомобиля Lada. Тюменец, виновный в ДТП, попытался скрыться, но сотрудники полиции его задержали.