Банкрот ЗЭМЗ из Златоуста взыскал с бывшего партнера в Волгограде 1,3 миллиарда

Метзавод-банкрот взыскал с экс-партнера в Волгограде 1,3 млрд рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Обанкроченный Златоустовский электрометаллургический завод (ЗЭМЗ, Челябинская область) взыскал через арбитражный суд региона с бывшего партнера 1,3 млрд рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, средства должен уплатить меткомбинат «Красный Октябрь» из Волгограда.

«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный октябрь» в пользу АО «Златоустовский электрометаллургический завод» стоимость сырья и товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в размере 1, 359 млрд рублей», — отмечается в решении суда.

Под контролем «Красного Октября» с 2018 года находятся остатки давальческого сырья, ТМЦ, давальческие полуфабрикаты и готовая продукция. Вначале ЗЭМЗ потребовал наложить обеспечение на данные активы в сумме чуть больше трех миллиардов рублей, в чем было отказано. Затем завод истребовал собственность. Дела объединили. Слушания прошли в судах нескольких инстанций, вернулись в первую, которая постановила удовлетворить иск.

В мае суд определил, что оба предприятия находились под контролем Дмитрия Герасименко, выступавшего конечным бенефициаром их работы. Теперь на его имущество за долги ЗЭМЗ, равно как на собственность бывшего директора Александра Кретова, наложен арест. Комбинат «Красный Октябрь», как и ЗЭМЗ, признан банкротом.

Принятое арбитражным судом решение в законную силу не вступило. Оно может быть обжаловано в месячный срок в суде апелляционной инстанции.