В ЯНАО ожидается жаркая неделя с температурой до +29

22 мая 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

В воскресенье температура воздуха достигнет +29 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жителей ЯНАО ожидает жаркая и малооблачная неделя. Температура воздуха начнет расти уже со среды, а воскресенье достигнет +29, говорится в прогнозе Gismeteo. «22 и 23 мая в ЯНАО будет малооблачная погода и без осадков. Температура воздуха +19 в понедельник и +17 во вторник. При этом ночью, может похолодать до -1. Ветер 7-9 метров в секунду. Уже в среду, 24 мая, потеплеет до +21, будет также малооблачно и без ветра», — говорится в прогнозе. В четверг, 25 мая, будет ясная погода, а столбик термометра достигнет +22. В пятницу, 26 мая, придет жара до +24. Однако будет пасмурно и мелкий дождь. В субботу столбик опустится до +21, ожидается облачность и небольшой дождь. В воскресенье будет максимальная температура +29, малооблачно и без осадков. Ранее сообщалось, что на Ямале будет теплее, чем на юге России. По словам синоптиков, в округе должно потеплеть до плюс 18-22 градусов.

Жителей ЯНАО ожидает жаркая и малооблачная неделя. Температура воздуха начнет расти уже со среды, а воскресенье достигнет +29, говорится в прогнозе Gismeteo. «22 и 23 мая в ЯНАО будет малооблачная погода и без осадков. Температура воздуха +19 в понедельник и +17 во вторник. При этом ночью, может похолодать до -1. Ветер 7-9 метров в секунду. Уже в среду, 24 мая, потеплеет до +21, будет также малооблачно и без ветра», — говорится в прогнозе. В четверг, 25 мая, будет ясная погода, а столбик термометра достигнет +22. В пятницу, 26 мая, придет жара до +24. Однако будет пасмурно и мелкий дождь. В субботу столбик опустится до +21, ожидается облачность и небольшой дождь. В воскресенье будет максимальная температура +29, малооблачно и без осадков. Ранее сообщалось, что на Ямале будет теплее, чем на юге России. По словам синоптиков, в округе должно потеплеть до плюс 18-22 градусов.