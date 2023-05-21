В сгоревший микрорайон в Кургане привезут мощи Георгия Победоносца

22 мая 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

В уцелевший курганский храм привезут святыню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курган в начале лета мощи Георгия Победоносца привезут в пострадавший от пожаров микрорайон Смолино. Об этом сообщается на официальном сайте региональной епархии. «5 июня, в день Святого Духа, мощи великомученика Георгия принесут в пострадавший от пожаров поселок Смолино, в Свято-Духовский храм. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит в престольный праздник церкви Божественную литургию, начало службы в 8:30», — указано на сайте Курганской епархии. Сообщается, что на территории Кургана святыня будет 5 и 6 июня. В последний день мощи будут находиться в Александро-Невский кафедральном соборе. «Это событие станет частью Всероссийского молебна о Победе, который начался 6 мая в Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — поясняется на сайте. Ранее URA.RU писало, что при масштабном пожаре в курганском микрорайоне Смолино уцелел храм. Этой церкви делал подарок сенатор РФ Сергей Муратов.

В Курган в начале лета мощи Георгия Победоносца привезут в пострадавший от пожаров микрорайон Смолино. Об этом сообщается на официальном сайте региональной епархии. «5 июня, в день Святого Духа, мощи великомученика Георгия принесут в пострадавший от пожаров поселок Смолино, в Свято-Духовский храм. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит в престольный праздник церкви Божественную литургию, начало службы в 8:30», — указано на сайте Курганской епархии. Сообщается, что на территории Кургана святыня будет 5 и 6 июня. В последний день мощи будут находиться в Александро-Невский кафедральном соборе. «Это событие станет частью Всероссийского молебна о Победе, который начался 6 мая в Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — поясняется на сайте. Ранее URA.RU писало, что при масштабном пожаре в курганском микрорайоне Смолино уцелел храм. Этой церкви делал подарок сенатор РФ Сергей Муратов.