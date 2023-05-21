21 мая 2023
20 мая 2023

В сгоревший микрорайон в Кургане привезут мощи Георгия Победоносца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смолино. Последствия пожара. Курган, церковь, смолино
В уцелевший курганский храм привезут святыню Фото:

В Курган в начале лета мощи Георгия Победоносца привезут в пострадавший от пожаров микрорайон Смолино. Об этом сообщается на официальном сайте региональной епархии.

«5 июня, в день Святого Духа, мощи великомученика Георгия принесут в пострадавший от пожаров поселок Смолино, в Свято-Духовский храм. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит в престольный праздник церкви Божественную литургию, начало службы в 8:30», — указано на сайте Курганской епархии.

Сообщается, что на территории Кургана святыня будет 5 и 6 июня. В последний день мощи будут находиться в Александро-Невский кафедральном соборе. «Это событие станет частью Всероссийского молебна о Победе, который начался 6 мая в Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — поясняется на сайте.

Ранее URA.RU писало, что при масштабном пожаре в курганском микрорайоне Смолино уцелел храм. Этой церкви делал подарок сенатор РФ Сергей Муратов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курган в начале лета мощи Георгия Победоносца привезут в пострадавший от пожаров микрорайон Смолино. Об этом сообщается на официальном сайте региональной епархии. «5 июня, в день Святого Духа, мощи великомученика Георгия принесут в пострадавший от пожаров поселок Смолино, в Свято-Духовский храм. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит в престольный праздник церкви Божественную литургию, начало службы в 8:30», — указано на сайте Курганской епархии. Сообщается, что на территории Кургана святыня будет 5 и 6 июня. В последний день мощи будут находиться в Александро-Невский кафедральном соборе. «Это событие станет частью Всероссийского молебна о Победе, который начался 6 мая в Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — поясняется на сайте. Ранее URA.RU писало, что при масштабном пожаре в курганском микрорайоне Смолино уцелел храм. Этой церкви делал подарок сенатор РФ Сергей Муратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...