В сгоревший микрорайон в Кургане привезут мощи Георгия Победоносца

В Курган в начале лета мощи Георгия Победоносца привезут в пострадавший от пожаров микрорайон Смолино. Об этом сообщается на официальном сайте региональной епархии.
«5 июня, в день Святого Духа, мощи великомученика Георгия принесут в пострадавший от пожаров поселок Смолино, в Свято-Духовский храм. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит в престольный праздник церкви Божественную литургию, начало службы в 8:30», — указано на сайте Курганской епархии.
Сообщается, что на территории Кургана святыня будет 5 и 6 июня. В последний день мощи будут находиться в Александро-Невский кафедральном соборе. «Это событие станет частью Всероссийского молебна о Победе, который начался 6 мая в Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — поясняется на сайте.
Ранее URA.RU писало, что при масштабном пожаре в курганском микрорайоне Смолино уцелел храм. Этой церкви делал подарок сенатор РФ Сергей Муратов.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.