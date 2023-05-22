RT: начата процедура признания Навального иноагентом

22 мая 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Алексей Навальнеый может стать инагентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Генеральная прокуратура РФ начала процедуру признания политика Алексея Навального иноагентом, соответствующий запрос направлен в Минюст. Об этом сообщает RT. «Он до сих пор в своих соцсетях публикует комментарии, ролики, которые дискредитируют СВО и органы госвласти. После признания его иноагентом за подобные публикации его будут ждать сначала штрафы», — пишут авторы агентства, отмечая, что в их распоряжении имеется соответствующий документ. После третьего штрафа при статусе иностранного агента, в адрес Навального могут завести новое уголовное дело. URA.RU направило запрос в Минюст РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года по делу «Ив Рош». Затем ему назначили срок в 3,5 года в колонии за нарушение условий испытательного срока. После 22 марта 2022 года политика приговорили к девяти годам. 26 апреля 2023 года на Навального завели дело о терроризме.

Генеральная прокуратура РФ начала процедуру признания политика Алексея Навального иноагентом, соответствующий запрос направлен в Минюст. Об этом сообщает RT. «Он до сих пор в своих соцсетях публикует комментарии, ролики, которые дискредитируют СВО и органы госвласти. После признания его иноагентом за подобные публикации его будут ждать сначала штрафы», — пишут авторы агентства, отмечая, что в их распоряжении имеется соответствующий документ. После третьего штрафа при статусе иностранного агента, в адрес Навального могут завести новое уголовное дело. URA.RU направило запрос в Минюст РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года по делу «Ив Рош». Затем ему назначили срок в 3,5 года в колонии за нарушение условий испытательного срока. После 22 марта 2022 года политика приговорили к девяти годам. 26 апреля 2023 года на Навального завели дело о терроризме.