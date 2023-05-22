RT: начата процедура признания Навального иноагентом

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Навальный Алексей. Москва, навальная юлия, навальный алексей
Алексей Навальнеый может стать инагентом Фото:

Генеральная прокуратура РФ начала процедуру признания политика Алексея Навального иноагентом, соответствующий запрос направлен в Минюст. Об этом сообщает RT.

«Он до сих пор в своих соцсетях публикует комментарии, ролики, которые дискредитируют СВО и органы госвласти. После признания его иноагентом за подобные публикации его будут ждать сначала штрафы», — пишут авторы агентства, отмечая, что в их распоряжении имеется соответствующий документ. После третьего штрафа при статусе иностранного агента, в адрес Навального могут завести новое уголовное дело.

URA.RU направило запрос в Минюст РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года по делу «Ив Рош». Затем ему назначили срок в 3,5 года в колонии за нарушение условий испытательного срока. После 22 марта 2022 года политика приговорили к девяти годам. 26 апреля 2023 года на Навального завели дело о терроризме.

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Генеральная прокуратура РФ начала процедуру признания политика Алексея Навального иноагентом, соответствующий запрос направлен в Минюст. Об этом сообщает RT. «Он до сих пор в своих соцсетях публикует комментарии, ролики, которые дискредитируют СВО и органы госвласти. После признания его иноагентом за подобные публикации его будут ждать сначала штрафы», — пишут авторы агентства, отмечая, что в их распоряжении имеется соответствующий документ. После третьего штрафа при статусе иностранного агента, в адрес Навального могут завести новое уголовное дело. URA.RU направило запрос в Минюст РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года по делу «Ив Рош». Затем ему назначили срок в 3,5 года в колонии за нарушение условий испытательного срока. После 22 марта 2022 года политика приговорили к девяти годам. 26 апреля 2023 года на Навального завели дело о терроризме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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