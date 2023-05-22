Пашинян пригрозил вывести Армению из ОДКБ

Никол Пашинян захотел вывести Армению из ОДКБ
Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это произойдет при условии, если страна признает данную организацию недееспособной. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее „недееспособной организацией“», — заявил Никол Пашинян. Его слова передает ТАСС.
В прошлом году в сентябре власти Армении обращались к ОДКБ и лично к России. Страна просила поддержки в борьбе с Азербайджаном в конфликте за Нагорный Карабах.
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