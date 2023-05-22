Пашинян пригрозил вывести Армению из ОДКБ

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Михаил Мишустин на заседании Евразийского Экономического Союза. Алма-ата, пашинян никол
Никол Пашинян захотел вывести Армению из ОДКБ Фото:

Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это произойдет при условии, если страна признает данную организацию недееспособной. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее „недееспособной организацией“», — заявил Никол Пашинян. Его слова передает ТАСС.

В прошлом году в сентябре власти Армении обращались к ОДКБ и лично к России. Страна просила поддержки в борьбе с Азербайджаном в конфликте за Нагорный Карабах.

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Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это произойдет при условии, если страна признает данную организацию недееспособной. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. «Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее „недееспособной организацией“», — заявил Никол Пашинян. Его слова передает ТАСС. В прошлом году в сентябре власти Армении обращались к ОДКБ и лично к России. Страна просила поддержки в борьбе с Азербайджаном в конфликте за Нагорный Карабах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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