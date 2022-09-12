12 сентября 2022

Армения обратится за помощью к России, ОДКБ и в Совбез ООН из-за агрессии Азербайджана

© Служба новостей «URA.RU»
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Ереван и дорога до Гориса. Армения
Об этом стало известно от Кабмина Армении Фото:

Власти Армении обратятся к России, ОДКБ и в Совбез ООН из-за агрессии Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина по итогам заседания Совбеза, которое провел премьер страны Никол Пашинян.

«Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Также будет обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН в связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении», — говорится в сообщении правительства, передает ТАСС.

В ночь с 12 на 13 сентября Минобороны Армении доложило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают города государства, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. В настоящее время производится эвакуация жителей южных регионов Армении. В результате конфликта есть погибшие и раненные. Их число пока не сообщается. Также известно, что Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным по поводу этой ситуации. Собеседники договорились о поддержании оперативных контактов, сообщили в пресс-службе.

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Власти Армении обратятся к России, ОДКБ и в Совбез ООН из-за агрессии Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина по итогам заседания Совбеза, которое провел премьер страны Никол Пашинян. «Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Также будет обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН в связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении», — говорится в сообщении правительства, передает ТАСС. В ночь с 12 на 13 сентября Минобороны Армении доложило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают города государства, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. В настоящее время производится эвакуация жителей южных регионов Армении. В результате конфликта есть погибшие и раненные. Их число пока не сообщается. Также известно, что Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным по поводу этой ситуации. Собеседники договорились о поддержании оперативных контактов, сообщили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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