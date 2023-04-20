В России возрождают региональную авиацию

На смену устаревшим советским самолетам придут лайнеры, созданные по новым технологиям

20 апреля 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Для региональных авиалиний в РФ создана новая модель самолетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Региональная авиация в России будет возрождаться благодаря новейшим отечественным разработкам. На смену устаревшим советским АН-24 и ЯК-40 придут современные лайнеры. Во время посещения Смоленского авиационного завода 20 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что авиапарки пополнят турбовинтовые самолеты «Ладога». Они специально были разработаны для региональных перевозок. По словам экспертов, это повысит связанность территорий страны. Визит в Смоленск Мишустин начал с посещения больницы скорой помощи, а после заехал в Успенский собор. Центральным пунктом программы премьера стало посещение Смоленского авиационного завода. Там Мишустин осмотрел цех механической обработки, выставку продукции гражданского назначения, оценил макет турбовинтового регионального самолета «Ладога» — новейшую разработку. Салон лайнера рассчитан на 44 места. Авиалайнер «Ладога» обеспечит связанность дальних территорий РФ, считает премьер-министр Михаил Мишустин (в центре) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время общения с сотрудниками предприятия Мишустин отметил, что производство собственных самолетов позволит связать регионы страны. «Это произойдет, когда мы насытим страну современными самолетами, сделанными нашими инженерами и конструкторами. Надеюсь, что „Ладога“ сможет заменить авиалайнеры, которые многие помнят, — АН-24. Сегодня мы говорим о потребности в 400 самолетов, но она выше — более 550. Дальность полета „Ладоги“ 5700 километров. Это эргономичная и экономичная модель, которая, думаю, будет востребована абсолютно по всей стране. Нам надо двигаться в этом направлении, но не забывать о безопасности», — отметил премьер. Правительство будет поддерживать производство самолетов для региональных перевозок, пообещал Мишустин. «У нас сформирован государственный заказ до 2030 года. Концепция предполагает использование таких самолетов, как „Ладога“, „Байкал“, а также выпуск SuperJet-100 NEW и МС-21 — всего более 1000 воздушных судов различных типов будут произведены в РФ», — поделился планами Мишустин. Врио губернатора Василий Анохин отметил, что привлечение квалифицированных кадров в промышленность — один из приоритетов властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства ответил на вопросы рабочих, в том числе о внедрении отечественного программного обеспечения и подготовке современных кадров. А врио губернатора региона Василий Анохин назвал привлечение высококвалифицированных специалистов на промышленные предприятия Смоленской области одним из приоритетных направлений работы местных властей наравне с повышением качества медицинских услуг, строительством и ремонтом автодорог и модернизацией жилищно-коммунальной сферы. Российские авиастроители готовы производить практически любые типы лайнеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тема создания авиапарка из отечественных самолетов обострилась после введения санкций Запада в отношении РФ. Российские авиаперевозчики оказались в затруднительном положении, когда иностранные компании отказались поставлять комплектующие и обслуживать воздушные суда. Правительство РФ приняло меры поддержки гражданской авиации. Чтобы сформировать полноценный авиапарк, России нужна вся линейка — самолеты различной дальности. Эксперты уточняют, что аналогами Boeing и Airbus станут авиалайнеры МС-21 и Sukhoi Superjet, Ту-214. «Ладога» заменит известный в советское время АН-24, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2022 году власти заявили о разработке двигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR 929 — альтернативы Boeing -777. Планируется, что на региональных линиях будут использовать авиалайнер SuperJet-100 NEW, турбовинтовые самолеты ИЛ-114 и «Ладога», а на малых линиях — самолет «Байкал». Значение этих типов самолетов в пассажирских авиаперевозках было велико в советское время. Тогда региональные лайнеры выполняли треть воздушных перевозок по стране, напоминают аналитики. Мишустин уделяет особое внимание авиапрому как критической части российской экономики, отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Весь авиапром РФ завязан на производителях из других стран. И после введения санкций это привело к большим проблемам. Теперь все предприятия, входящие в длинные цепочки продукции авиапрома, находятся в зоне повышенного внимания премьера», — комментирует политолог. Российские власти подтянут отставшие региональные авиалинии, уверены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участие Смоленского авиационного завода в производстве турбовинтового регионального самолета «Ладога» ускорит освоение новых технологий ракето- и самолетостроения, уверен летчик-испытатель, эксперт в области авиации Анатолий Кнышов. «В Смоленске производилось много учебных самолетов ЯК-18, ЯК-18т, поэтому опыт и специалисты есть. России такой самолет, как «Ладога», просто необходим. Он придет на смену тем же АН-24, которые летают между областными городами, но сейчас не поставляются из Украины. Проект «Ладога» обеспечит загрузку российских авиапредприятий, в том числе в Смоленске. И создаст перспективы выхода на новый уровень развития региональной авиации», — поделился собеседник. Статья по теме Россиян пересадят с Boeing и Airbus на отечественные самолеты Власти подтянут отставшую систему внутренних воздушных перевозок, поддерживает генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев. «Самое главное, что нужно России, — не упустить систему внутренних воздушных перевозок. Если средне- и дальнемагистральные самолеты есть — это западные Boeing и Airbus, а также отечественный „Суперджет“, то бортов для региональных авиалиний практически нет. Летают на АН-24, где-то на ЯК-40, которые идут под списание», — уточнил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональная авиация в России будет возрождаться благодаря новейшим отечественным разработкам. На смену устаревшим советским АН-24 и ЯК-40 придут современные лайнеры. Во время посещения Смоленского авиационного завода 20 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что авиапарки пополнят турбовинтовые самолеты «Ладога». Они специально были разработаны для региональных перевозок. По словам экспертов, это повысит связанность территорий страны. Визит в Смоленск Мишустин начал с посещения больницы скорой помощи, а после заехал в Успенский собор. Центральным пунктом программы премьера стало посещение Смоленского авиационного завода. Там Мишустин осмотрел цех механической обработки, выставку продукции гражданского назначения, оценил макет турбовинтового регионального самолета «Ладога» — новейшую разработку. Салон лайнера рассчитан на 44 места. Во время общения с сотрудниками предприятия Мишустин отметил, что производство собственных самолетов позволит связать регионы страны. «Это произойдет, когда мы насытим страну современными самолетами, сделанными нашими инженерами и конструкторами. Надеюсь, что „Ладога“ сможет заменить авиалайнеры, которые многие помнят, — АН-24. Сегодня мы говорим о потребности в 400 самолетов, но она выше — более 550. Дальность полета „Ладоги“ 5700 километров. Это эргономичная и экономичная модель, которая, думаю, будет востребована абсолютно по всей стране. Нам надо двигаться в этом направлении, но не забывать о безопасности», — отметил премьер. Правительство будет поддерживать производство самолетов для региональных перевозок, пообещал Мишустин. «У нас сформирован государственный заказ до 2030 года. Концепция предполагает использование таких самолетов, как „Ладога“, „Байкал“, а также выпуск SuperJet-100 NEW и МС-21 — всего более 1000 воздушных судов различных типов будут произведены в РФ», — поделился планами Мишустин. Глава правительства ответил на вопросы рабочих, в том числе о внедрении отечественного программного обеспечения и подготовке современных кадров. А врио губернатора региона Василий Анохин назвал привлечение высококвалифицированных специалистов на промышленные предприятия Смоленской области одним из приоритетных направлений работы местных властей наравне с повышением качества медицинских услуг, строительством и ремонтом автодорог и модернизацией жилищно-коммунальной сферы. Тема создания авиапарка из отечественных самолетов обострилась после введения санкций Запада в отношении РФ. Российские авиаперевозчики оказались в затруднительном положении, когда иностранные компании отказались поставлять комплектующие и обслуживать воздушные суда. Правительство РФ приняло меры поддержки гражданской авиации. Чтобы сформировать полноценный авиапарк, России нужна вся линейка — самолеты различной дальности. Эксперты уточняют, что аналогами Boeing и Airbus станут авиалайнеры МС-21 и Sukhoi Superjet, Ту-214. В 2022 году власти заявили о разработке двигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR 929 — альтернативы Boeing -777. Планируется, что на региональных линиях будут использовать авиалайнер SuperJet-100 NEW, турбовинтовые самолеты ИЛ-114 и «Ладога», а на малых линиях — самолет «Байкал». Значение этих типов самолетов в пассажирских авиаперевозках было велико в советское время. Тогда региональные лайнеры выполняли треть воздушных перевозок по стране, напоминают аналитики. Мишустин уделяет особое внимание авиапрому как критической части российской экономики, отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Весь авиапром РФ завязан на производителях из других стран. И после введения санкций это привело к большим проблемам. Теперь все предприятия, входящие в длинные цепочки продукции авиапрома, находятся в зоне повышенного внимания премьера», — комментирует политолог. Участие Смоленского авиационного завода в производстве турбовинтового регионального самолета «Ладога» ускорит освоение новых технологий ракето- и самолетостроения, уверен летчик-испытатель, эксперт в области авиации Анатолий Кнышов. «В Смоленске производилось много учебных самолетов ЯК-18, ЯК-18т, поэтому опыт и специалисты есть. России такой самолет, как «Ладога», просто необходим. Он придет на смену тем же АН-24, которые летают между областными городами, но сейчас не поставляются из Украины. Власти подтянут отставшую систему внутренних воздушных перевозок, поддерживает генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев. «Самое главное, что нужно России, — не упустить систему внутренних воздушных перевозок. Если средне- и дальнемагистральные самолеты есть — это западные Boeing и Airbus, а также отечественный „Суперджет“, то бортов для региональных авиалиний практически нет. Летают на АН-24, где-то на ЯК-40, которые идут под списание», — уточнил эксперт.