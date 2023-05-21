Тюменский военкомат зовет на работу агитаторов

В Тюменской области военкомат открыл вакансии для агитаторов на службу по контракту

22 мая 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Сотрудникам предстоит агитировать тюменцев на поступление в ряды вооруженных сил РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Военный комиссариат Тюменской области открыл более трех десятков вакансий для сотрудников, которым предстоит агитировать тюменцев поступать на службу по контракту. Информация о потребности в работниках размещена на федеральном портале «Работа в России». «Вакансия военнослужащего по контракту. Количество рабочих мест — 32. Офисная работа, агитация», — говорится в информации, размещенной военным комиссариатом Тюменской области на сайте по поиску работы. По телефону, указанному в вакансии, журналисту URA.RU сообщили, что сотрудники требуются для агитации граждан на поступление на военную службу по контракту. Работники должны иметь хотя бы среднее профессиональное образование, уметь обращаться с компьютером и документами. Заработная плата на данной должности составит сумму до 35 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что военный комиссариат Тюменской области пообещал гражданам, заключившим контракты на военную службу, зарплату до 205 тысяч рублей. Также агентство публиковало список самых высокооплачиваемых профессий в зоне СВО.

Военный комиссариат Тюменской области открыл более трех десятков вакансий для сотрудников, которым предстоит агитировать тюменцев поступать на службу по контракту. Информация о потребности в работниках размещена на федеральном портале «Работа в России». «Вакансия военнослужащего по контракту. Количество рабочих мест — 32. Офисная работа, агитация», — говорится в информации, размещенной военным комиссариатом Тюменской области на сайте по поиску работы. По телефону, указанному в вакансии, журналисту URA.RU сообщили, что сотрудники требуются для агитации граждан на поступление на военную службу по контракту. Работники должны иметь хотя бы среднее профессиональное образование, уметь обращаться с компьютером и документами. Заработная плата на данной должности составит сумму до 35 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что военный комиссариат Тюменской области пообещал гражданам, заключившим контракты на военную службу, зарплату до 205 тысяч рублей. Также агентство публиковало список самых высокооплачиваемых профессий в зоне СВО.