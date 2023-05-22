Путину доложили об атаке украинской ДРГ по Белгородской области 22 мая 2023 в 17:31 Размер текста - 17 + Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области 22 мая Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Президент России Владимир Путин знает об атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с территории Украины по Белгородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путину доложено о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению», — передает telegram-канал RIA-Kremlinpool слова Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь отметил, что у России достаточно сил для отбития атаки. Президент России Владимир Путин знает об атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с территории Украины по Белгородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путину доложено о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению», — передает telegram-канал RIA-Kremlinpool слова Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь отметил, что у России достаточно сил для отбития атаки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям