Путину доложили об атаке украинской ДРГ по Белгородской области

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Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области 22 мая Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Президент России Владимир Путин знает об атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с территории Украины по Белгородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путину доложено о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению», — передает telegram-канал RIA-Kremlinpool слова Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь отметил, что у России достаточно сил для отбития атаки.

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Президент России Владимир Путин знает об атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с территории Украины по Белгородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путину доложено о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению», — передает telegram-канал RIA-Kremlinpool слова Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь отметил, что у России достаточно сил для отбития атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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