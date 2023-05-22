Политолог Брутер указал на то, что Запад скрывает истинную позицию по Украине

Страны Запада не намерены мирно урегулировать ситуацию на Украине. Это доказывает незаинтересованность президента Владимира Зеленского во встрече с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва, отметил в беседе с URA.RU политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Зеленский не заинтересован во встрече с Лулой. Мы это видим по сегодняшней публикации в Global Times. Китайцы специально прислали представителя в Европу, чтобы через три дня после этого сказать, что приглашение Зеленского в Хиросиму служит только эскалации конфликта. Потому что нет никакого понимания со стороны Запада, что его можно закончить на обоюдно-приемлемых условиях. Именно поэтому Владимир Зеленский не пришел на встречу с Лулой. Хотя они сами уговаривали президента Бразилии. Потому что Лула увидит, что никакой перспективы или каких-то других мирных планов не существует, и поймет, что конфликт имеет несколько другие параметры, нежели те, о чем говорит Запад вслух. А это для Зеленского и для его хозяев очень опасно. Они бы предпочли, чтобы все нейтрально настроенные страны оставались в ситуации, что называется, двоемыслия, когда они считают, что конфликт можно прекратить с обеих сторон», — объяснил Владимир Брутер.
Политолог подчеркнул, что после ситуации с Луисом Инасиу Лулой да Силва президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафос будет более осторожен. «Если Рамафоса все-таки приедет в Киев, он увидит то же самое. Но прежде, чем это случится, я думаю, пройдет еще много времени. А теперь, после того как стало известна ситуация с Лулой, он будет вести себя более осторожно», — добавил Брутер.
Ранее, в ходе пресс-конференции по итогам саммита глав стран G7 (прошел в японском городе Хиросима с 19 по 21 мая) бразильский лидер заявил, что его встреча с Зеленским так и не состоялась. По словам Луиса Инасиу Лула да Силва, глава Украины, видимо, провел переговоры с кем-то другим.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!