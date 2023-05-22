В Екатеринбурге участок под зоопарк отдали технопарку с дронами

Технопарк электронной промышленности, который курирует глава Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра, построят на участке, куда раньше планировали перевезти городской зоопарк. Информация об этом опубликована в «Екатеринбургском вестнике» на официальном городском портале. Ранее URA.RU уже сообщало, что технопарк построят рядом с деревней Универсиады в Новокольцовском.
«Изменение территориальной зоны ЦС-3 (зона объектов культурно-зрелищного назначения) и установление территориальной зоны ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) […] для размещения технопарка электронной промышленности», — говорится в документе. Речь идет о квадрате улиц Олимпийская — Синарская — Александровский бульвар — улица Центральная.
Ранее власти Екатеринбурга рассматривали участок в Новокольцовском как потенциальную площадку для переезда городского зоопарка, который сейчас расположен в центре. Но потом в микрорайоне началось строительство инфраструктуры для Универсиады-2023, и разговоры утихли.
Место для технопарка именно в Новокольцовском выбрали неслучайно — рядом есть студенческий кампус УрФУ и учебный центр, делился источник URA.RU. В технопарке будут развивать экосистему «Космос», куратором проекта является глава КРСУ Андрей Мисюра. В интервью агентству он рассказывал, что в наукограде, в частности, будут развивать беспилотники и микроэлектронику.
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