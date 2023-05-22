В Екатеринбурге участок под зоопарк отдали технопарку с дронами

22 мая 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Вместо зоопарка в Новокольцовском микрорайоне появится технопарк Фото: Владимир Андреев © URA.RU Технопарк электронной промышленности, который курирует глава Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра, построят на участке, куда раньше планировали перевезти городской зоопарк. Информация об этом опубликована в «Екатеринбургском вестнике» на официальном городском портале. Ранее URA.RU уже сообщало, что технопарк построят рядом с деревней Универсиады в Новокольцовском. «Изменение территориальной зоны ЦС-3 (зона объектов культурно-зрелищного назначения) и установление территориальной зоны ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) […] для размещения технопарка электронной промышленности», — говорится в документе. Речь идет о квадрате улиц Олимпийская — Синарская — Александровский бульвар — улица Центральная. Ранее власти Екатеринбурга рассматривали участок в Новокольцовском как потенциальную площадку для переезда городского зоопарка, который сейчас расположен в центре. Но потом в микрорайоне началось строительство инфраструктуры для Универсиады-2023, и разговоры утихли. Место для технопарка именно в Новокольцовском выбрали неслучайно — рядом есть студенческий кампус УрФУ и учебный центр, делился источник URA.RU. В технопарке будут развивать экосистему «Космос», куратором проекта является глава КРСУ Андрей Мисюра. В интервью агентству он рассказывал, что в наукограде, в частности, будут развивать беспилотники и микроэлектронику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Технопарк электронной промышленности, который курирует глава Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра, построят на участке, куда раньше планировали перевезти городской зоопарк. Информация об этом опубликована в «Екатеринбургском вестнике» на официальном городском портале. Ранее URA.RU уже сообщало, что технопарк построят рядом с деревней Универсиады в Новокольцовском. «Изменение территориальной зоны ЦС-3 (зона объектов культурно-зрелищного назначения) и установление территориальной зоны ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) […] для размещения технопарка электронной промышленности», — говорится в документе. Речь идет о квадрате улиц Олимпийская — Синарская — Александровский бульвар — улица Центральная. Ранее власти Екатеринбурга рассматривали участок в Новокольцовском как потенциальную площадку для переезда городского зоопарка, который сейчас расположен в центре. Но потом в микрорайоне началось строительство инфраструктуры для Универсиады-2023, и разговоры утихли. Место для технопарка именно в Новокольцовском выбрали неслучайно — рядом есть студенческий кампус УрФУ и учебный центр, делился источник URA.RU. В технопарке будут развивать экосистему «Космос», куратором проекта является глава КРСУ Андрей Мисюра. В интервью агентству он рассказывал, что в наукограде, в частности, будут развивать беспилотники и микроэлектронику.