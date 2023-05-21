Курганцев зовут работать на фабрику Coca-Cola в Израиле за 300 тысяч

Курганцам предлагают работу на фабрике Coca-Cola в Израиле Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителей Курганской области приглашают работать на фабрику Coca-Cola в Израиле за 300 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями Avito.

«Требуются разнорабочие на фабрику Coca-Cola в Израиле. Место работы находится в городе Бней Брак, рядом с Тель-Авивом. Необходимо наличие загранпаспорта. Заработная плата: 3000-3800 долларов в месяц (около 304 тысяч рублей)», — указано в вакансии. В обязанности входит упаковка и отбраковка продукции. График работы: 4 дня в неделю.

Рабочим предоставляется проживание в комфортных номерах на территории отеля по два-три человека в комнате. Для семейных пар номера отдельно. Также выдается униформа, медстраховка, питание. Оплачивается бензин, транспорт до места работы.

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