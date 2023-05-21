21 мая 2023

Курганцев зовут работать на фабрику Coca-Cola в Израиле за 300 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекресток 25 марта. Тюмень, кока-кола, coca-cola
Курганцам предлагают работу на фабрике Coca-Cola в Израиле Фото:

Жителей Курганской области приглашают работать на фабрику Coca-Cola в Израиле за 300 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями Avito.

«Требуются разнорабочие на фабрику Coca-Cola в Израиле. Место работы находится в городе Бней Брак, рядом с Тель-Авивом. Необходимо наличие загранпаспорта. Заработная плата: 3000-3800 долларов в месяц (около 304 тысяч рублей)», — указано в вакансии. В обязанности входит упаковка и отбраковка продукции. График работы: 4 дня в неделю.

Рабочим предоставляется проживание в комфортных номерах на территории отеля по два-три человека в комнате. Для семейных пар номера отдельно. Также выдается униформа, медстраховка, питание. Оплачивается бензин, транспорт до места работы.

Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают упаковывать шоколад на складе конфет в Москве. Работникам готовы платить до 4000 рублей за одну смену. Вахта рассчитана от 30 до 90 дней.

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Жителей Курганской области приглашают работать на фабрику Coca-Cola в Израиле за 300 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями Avito. «Требуются разнорабочие на фабрику Coca-Cola в Израиле. Место работы находится в городе Бней Брак, рядом с Тель-Авивом. Необходимо наличие загранпаспорта. Заработная плата: 3000-3800 долларов в месяц (около 304 тысяч рублей)», — указано в вакансии. В обязанности входит упаковка и отбраковка продукции. График работы: 4 дня в неделю. Рабочим предоставляется проживание в комфортных номерах на территории отеля по два-три человека в комнате. Для семейных пар номера отдельно. Также выдается униформа, медстраховка, питание. Оплачивается бензин, транспорт до места работы. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают упаковывать шоколад на складе конфет в Москве. Работникам готовы платить до 4000 рублей за одну смену. Вахта рассчитана от 30 до 90 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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