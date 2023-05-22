Режим контртеррористической операции объявлен в Белгородской области из-за атаки ДРГ. Видео

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Захват заложников. Нижневартовск , автомат, оружие, полиция, спецназ
Режим КТО подразумевает проверку документов у всех физлиц Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

В Белгородской области с целью обеспечения безопасности граждан вводится режим контртеррористической операции. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Главдков.

«С сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции», — заявил Гладков. Режим КТО подразумевает специальные меры и временные ограничения. В их числе: проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, и приостановление деятельности опасных производств, работающих с взрывчатыми, радиоактивными, химически и биологически опасными веществами.

Такие меры были приняты в ответ на провокацию Украины — сегодня утром на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа. О вылазке диверсантов и предпринимаемых мерах по их устранению доложено президенту России Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал нападение с попыткой отвлечь внимание мировой общественности от потери Киевом Артемовска, который накануне был освобожден российскими войсками.

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В Белгородской области с целью обеспечения безопасности граждан вводится режим контртеррористической операции. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Главдков. «С сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции», — заявил Гладков. Режим КТО подразумевает специальные меры и временные ограничения. В их числе: проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, и приостановление деятельности опасных производств, работающих с взрывчатыми, радиоактивными, химически и биологически опасными веществами. Такие меры были приняты в ответ на провокацию Украины — сегодня утром на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа. О вылазке диверсантов и предпринимаемых мерах по их устранению доложено президенту России Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал нападение с попыткой отвлечь внимание мировой общественности от потери Киевом Артемовска, который накануне был освобожден российскими войсками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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