Режим контртеррористической операции объявлен в Белгородской области из-за атаки ДРГ. Видео 22 мая 2023 в 20:14 Размер текста - 17 + Режим КТО подразумевает проверку документов у всех физлиц Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область В Белгородской области с целью обеспечения безопасности граждан вводится режим контртеррористической операции. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Главдков. «С сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции», — заявил Гладков. Режим КТО подразумевает специальные меры и временные ограничения. В их числе: проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, и приостановление деятельности опасных производств, работающих с взрывчатыми, радиоактивными, химически и биологически опасными веществами. Такие меры были приняты в ответ на провокацию Украины — сегодня утром на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа. О вылазке диверсантов и предпринимаемых мерах по их устранению доложено президенту России Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал нападение с попыткой отвлечь внимание мировой общественности от потери Киевом Артемовска, который накануне был освобожден российскими войсками. В Белгородской области с целью обеспечения безопасности граждан вводится режим контртеррористической операции. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Главдков. «С сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции», — заявил Гладков. Режим КТО подразумевает специальные меры и временные ограничения. В их числе: проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, и приостановление деятельности опасных производств, работающих с взрывчатыми, радиоактивными, химически и биологически опасными веществами. Такие меры были приняты в ответ на провокацию Украины — сегодня утром на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа. О вылазке диверсантов и предпринимаемых мерах по их устранению доложено президенту России Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал нападение с попыткой отвлечь внимание мировой общественности от потери Киевом Артемовска, который накануне был освобожден российскими войсками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям