21 мая 2023
20 мая 2023

Тюменские власти ввели запрет на посещение водоемов

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Водоемы нельзя будет посещать после 20:00 Фото:

В Тюменской области ввели новый запрет на посещение водоемов после 20:00. Постановление губернатора региона Александра Моора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановление. Ввести запрет на въезд транспорта в леса, а также посещение гражданами лесов и природных водоемов с 20:00 7 мая 2023 года (за исключением транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных пожаров, меры пожарной безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение)», — сообщается в документе.

В Тюменской области с 7 мая 2023 года действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также запускать фейерверки. Нарушение этих правил грозит крупными штрафами.

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В Тюменской области ввели новый запрет на посещение водоемов после 20:00. Постановление губернатора региона Александра Моора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Постановление. Ввести запрет на въезд транспорта в леса, а также посещение гражданами лесов и природных водоемов с 20:00 7 мая 2023 года (за исключением транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных пожаров, меры пожарной безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение)», — сообщается в документе. В Тюменской области с 7 мая 2023 года действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также запускать фейерверки. Нарушение этих правил грозит крупными штрафами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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