Тюменские власти ввели запрет на посещение водоемов

22 мая 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Водоемы нельзя будет посещать после 20:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области ввели новый запрет на посещение водоемов после 20:00. Постановление губернатора региона Александра Моора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Постановление. Ввести запрет на въезд транспорта в леса, а также посещение гражданами лесов и природных водоемов с 20:00 7 мая 2023 года (за исключением транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных пожаров, меры пожарной безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение)», — сообщается в документе. В Тюменской области с 7 мая 2023 года действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также запускать фейерверки. Нарушение этих правил грозит крупными штрафами.

В Тюменской области ввели новый запрет на посещение водоемов после 20:00. Постановление губернатора региона Александра Моора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Постановление. Ввести запрет на въезд транспорта в леса, а также посещение гражданами лесов и природных водоемов с 20:00 7 мая 2023 года (за исключением транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных пожаров, меры пожарной безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение)», — сообщается в документе. В Тюменской области с 7 мая 2023 года действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также запускать фейерверки. Нарушение этих правил грозит крупными штрафами.