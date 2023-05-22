Полиция ищет авторов газеты, возмутившей мэра Екатеринбурга

Алексея Орлова содержание откровенно грязных статей по-настоящему возмутило Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга Татьяна Вяткина и Александра Журавлева обратились в полицию с просьбой найти авторов предвыборной газеты, выходящей под брендом КПРФ «Свердловская правда». Утром 22 мая в почтовых ящиках обнаружили уже второй выпуск, где «полощут» женщин, поддержанных мэрией на праймериз «Единой России».

Первый заметили 12 мая. В откровенно грязных материалах утверждается, что Журавлева (округ №13), директор школы №140, владеет элитной недвижимостью, а Вяткина, директор школы №168, якобы причастна к движению ЛГБТ. Такие же обвинения выдвинуты в адрес директора ДЮЦ «Спутник» Ольги Томчик (в последний момент лишилась поддержки мэрии в округе №24). На аппаратном совещании в понедельник все это показали мэру Алексею Орлову.

Коммунисты сразу же открестились от газеты и подали заявление в ГУ МВД РФ по Свердловской области. О том, что это сделали Журавлева и Вяткина, прежде известно не было.

«В этой газете нет ни одного слова правды. Я считаю, что это клевета. Я подала заявление в главное управление МВД по Свердловской области и в прокуратуру Ленинского района. В ближайшее время планирую узнать, как продвигается расследование. Потому что-то, что написано в газете, — это самая настоящая клевета», — сказала URA.RU Журавлева. Дозвониться до Вяткиной к моменту публикации не удалось.

Как писало URA.RU, Орлова газета по-настоящему возмутила. На встрече с директорами школ Орджоникидзевского района и учителями 19 мая, то есть за пару дней до второго выпуска, он заявил: «Уже началась, я бы сказал, такая грязная борьба. Оппоненты не гнушаются ничем, обливая грязью наших учителей директоров школ. Наших педагогов мы в обиду не дадим».

Чиновники вместе с силовиками пытаются вычислить злоумышленников (хотя бы распространителей) по камерам видеонаблюдения. Основные их подозрения пали на штаб главного оппонента Вяткиной — руководителя думской фракции «Единой России» Иры Овчинниковой. Мэрия и резиденция губернатора сенсационно отказали ей в административной поддержке, и она идет в команде спикера думы Игоря Володина (фракция миллиардера Виталия Кочеткова). В частных беседах Овчинникова, по данным URA.RU, дает понять, что это может быть провокацией со стороны самой мэрии (версия вообще популярна в антимэрском лагере), и поначалу даже хотела жаловаться губернатору Евгению Куйвашеву. Дозвониться до депутата к моменту публикации не удалось. Говорят, женщины, до этого приятельницы, перестали даже здороваться.

Первый выпуск вышел тиражом 120 тысяч экземпляров, второй — 300 тысяч Фото: читатель URA.RU

Александра Журавлева говорит, в газете «нет ни слова правды» Фото: читатель URA.RU