Оппонентов мэра Екатеринбурга лишают мощного союзника

К операции подключили зама Куйвашева

19 мая 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Роман Кравченко (справа) на встрече в школе 19 мая дал понять, что ориентирован на властную вертикаль Фото: Анна Майорова © URA.RU Антимэрская коалиция столкнулась с новой проблемой на выборах в гордуму Екатеринбурга: у нее уводят мощного союзника. Главе Орджоникидзевского района Роману Кравченко — товарищу спикера думы Игоря Володина (фракция миллиардера Виталия Кочеткова) — пригрозили отставкой, если на праймериз «Единой России» он поддержит кандидатов, не согласованных руководством региона. Сначала, по данным URA.RU, беседовал вице-губернатор Олег Чемезов, затем мэр Алексей Орлов. Орджоникидзевский район — самый проблемный для них. К нему относятся пять округов. И борьба намечалась в трех, пока днем 19 мая ориентированный на Кочеткова депутат Тимофей Жуков не снял свою кандидатуру с праймериз в округе №19, где губернатор Евгений Куйвашев ранее одобрил депутата Алексея Вихарева. Для Игоря Володина принципиально важно «взять» большинство Орджоникидзевских округов по итогам кампании Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Интрига сохранилась в округе №16, где Володин против юриста РМК Алексея Шестакова ведет профсоюзного лидера Светлану Даниленко, и в округе №17: там начальнику волонтерского центра РМК Владиславу Овчинникову оппонирует помощник Володина Евгений Суханов. И вероятность того, что Кравченко, назначенный префектом при поддержке Володина в 2018 году, подыграет другу, еще сильнее запутывает расклады. Прекрасно осознавая это, Чемезов вызвал Кравченко из отпуска. Разговор, утверждают сразу два источника агентства, состоялся на прошлой неделе. «Чемезов сказал, что, если со стороны Кравченко будет двойная игра, он его уволит», — передал месседж вице-губернатора собеседник в мэрии. Отвечая на вопрос, почему с Кравченко общался именно Чемезов, а не Орлов, он добавил: «Орлов общался позже. У них с Чемезовым была именно такая договоренность». Олег Чемезов позвал Кравченко, когда тот был в отпуске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А днем 19-го Орлов приехал в район в рамках своего «турне» по территориям, самым тяжелым в плане прогнозирования исхода праймериз и выборов в целом. На встрече с директорами школ и руководителями учреждений культуры он отчитался о состоянии городского образования (оно, отметил Орлов, одно из лучших в стране), рассказал, что уже сделано (строительство и ремонт школ в первую очередь) и что планируется, а также презентовал программу 300-летия, на которое всех присутствующих, обещал мэр, пригласят. И перешел к главному. «Крайне необходимо, чтобы жители уральской столицы избрали думу, которая будет состоять из уважаемых, надежных, ответственных и компетентных депутатов», — обозначил Орлов. «Уже началась, я бы сказал такая грязная борьба. Оппоненты не гнушаются ничем, обливая грязью наших учителей директоров школ. Наших педагогов мы в обиду не дадим», — заверил он. Имеется в виду недавний скандал с распространением в Верх-Исетском районе газет с жесткой критикой промэрских кандидатов — директоров школ Татьяны Вяткиной и Александры Журавлевой. Заказчик пиар-кампании до сих пор не установлен. Новость по теме Куйвашев погасил громкий конфликт на выборах в Екатеринбурге «Поэтому я хочу вас попросить принять участие в предварительном голосовании, и отдать свой голос за ту команду, костяк которой сформирован. Всех кандидатов вы знаете. Хочу попросить у вас поддержки», — завершил выступление Орлов. «Просьба проголосовать, поучаствовать. Команда губернатора, вы все о ней знаете, поэтому вопросов быть не должно», — подтвердил Кравченко в микрофон. Перед визитом Орлова в школу №167 ходили слухи, что в ближайшее время, как только уедет мэр, тем же самым бюджетникам (чуть ли не при поддержке Кравченко) дадут параллельные установки — за кандидатов, выгодных другой стороне конфликта. Однако этого не произошло. Вместе с Кравченко, своим замом Екатериной Сибирцевой и начальником департамента образования Константином Шевченко Орлов ушел «пить чай», а оставшимся в актовом зале гостям начали озвучивать инструкции — с точки зрения мэрии — правильные. Визитом в Орджоникидзевский Алексей Орлов завершил турне по районам Фото: URA.RU На выходе из здания Орлов опроверг корреспонденту, что кто-либо грозил префекту отставкой. Стоявший рядом Кравченко заявил то же. — У нас ведь кадровая скамейка небольшая. Легче, наверное, в свою веру перевести некоторых людей [чем уволить], — развил свою мысль мэр. — Сильно-то не заманишь никого на руководящую работу. Ответственность-то колоссальная, нервы. Никому не пожелаю. — То есть вы сегодня «обращали в [вашу] веру»? — Ну конечно, — с иронией сказал мэр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Антимэрская коалиция столкнулась с новой проблемой на выборах в гордуму Екатеринбурга: у нее уводят мощного союзника. Главе Орджоникидзевского района Роману Кравченко — товарищу спикера думы Игоря Володина (фракция миллиардера Виталия Кочеткова) — пригрозили отставкой, если на праймериз «Единой России» он поддержит кандидатов, не согласованных руководством региона. Сначала, по данным URA.RU, беседовал вице-губернатор Олег Чемезов, затем мэр Алексей Орлов. Орджоникидзевский район — самый проблемный для них. К нему относятся пять округов. И борьба намечалась в трех, пока днем 19 мая ориентированный на Кочеткова депутат Тимофей Жуков не снял свою кандидатуру с праймериз в округе №19, где губернатор Евгений Куйвашев ранее одобрил депутата Алексея Вихарева. Интрига сохранилась в округе №16, где Володин против юриста РМК Алексея Шестакова ведет профсоюзного лидера Светлану Даниленко, и в округе №17: там начальнику волонтерского центра РМК Владиславу Овчинникову оппонирует помощник Володина Евгений Суханов. И вероятность того, что Кравченко, назначенный префектом при поддержке Володина в 2018 году, подыграет другу, еще сильнее запутывает расклады. Прекрасно осознавая это, Чемезов вызвал Кравченко из отпуска. Разговор, утверждают сразу два источника агентства, состоялся на прошлой неделе. «Чемезов сказал, что, если со стороны Кравченко будет двойная игра, он его уволит», — передал месседж вице-губернатора собеседник в мэрии. Отвечая на вопрос, почему с Кравченко общался именно Чемезов, а не Орлов, он добавил: «Орлов общался позже. У них с Чемезовым была именно такая договоренность». А днем 19-го Орлов приехал в район в рамках своего «турне» по территориям, самым тяжелым в плане прогнозирования исхода праймериз и выборов в целом. На встрече с директорами школ и руководителями учреждений культуры он отчитался о состоянии городского образования (оно, отметил Орлов, одно из лучших в стране), рассказал, что уже сделано (строительство и ремонт школ в первую очередь) и что планируется, а также презентовал программу 300-летия, на которое всех присутствующих, обещал мэр, пригласят. И перешел к главному. «Крайне необходимо, чтобы жители уральской столицы избрали думу, которая будет состоять из уважаемых, надежных, ответственных и компетентных депутатов», — обозначил Орлов. «Уже началась, я бы сказал такая грязная борьба. Оппоненты не гнушаются ничем, обливая грязью наших учителей директоров школ. Наших педагогов мы в обиду не дадим», — заверил он. Имеется в виду недавний скандал с распространением в Верх-Исетском районе газет с жесткой критикой промэрских кандидатов — директоров школ Татьяны Вяткиной и Александры Журавлевой. Заказчик пиар-кампании до сих пор не установлен. «Поэтому я хочу вас попросить принять участие в предварительном голосовании, и отдать свой голос за ту команду, костяк которой сформирован. Всех кандидатов вы знаете. Хочу попросить у вас поддержки», — завершил выступление Орлов. «Просьба проголосовать, поучаствовать. Команда губернатора, вы все о ней знаете, поэтому вопросов быть не должно», — подтвердил Кравченко в микрофон. Перед визитом Орлова в школу №167 ходили слухи, что в ближайшее время, как только уедет мэр, тем же самым бюджетникам (чуть ли не при поддержке Кравченко) дадут параллельные установки — за кандидатов, выгодных другой стороне конфликта. Однако этого не произошло. Вместе с Кравченко, своим замом Екатериной Сибирцевой и начальником департамента образования Константином Шевченко Орлов ушел «пить чай», а оставшимся в актовом зале гостям начали озвучивать инструкции — с точки зрения мэрии — правильные. На выходе из здания Орлов опроверг корреспонденту, что кто-либо грозил префекту отставкой. Стоявший рядом Кравченко заявил то же. — У нас ведь кадровая скамейка небольшая. Легче, наверное, в свою веру перевести некоторых людей [чем уволить], — развил свою мысль мэр. — Сильно-то не заманишь никого на руководящую работу. Ответственность-то колоссальная, нервы. Никому не пожелаю. — То есть вы сегодня «обращали в [вашу] веру»? — Ну конечно, — с иронией сказал мэр.