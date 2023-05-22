В ЛНР может появиться тюменская продукция

В Минпромторге ЛНР состоялось совещание, темой которого было возможное присутствие тюменских товаров на торговых полках региона. Об этом сообщает telegram-канал правительства Луганской Народной Республики.
«В ходе обсуждения возможного присутствия тюменских товаров на торговых полках региона рассмотрен вопрос кооперации двух регионов и насыщению потребительского рынка республики продуктовыми „визитными карточками“ севера», — говорится в сообщении.
В мероприятии участвовали оптовые поставщики — крупные коммерческие организации ЛНР. Цель встречи — налаживание бизнес-взаимодействия между субъектами. У присутствующих была возможность продегустировать тюменские товары.
Ранее Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Такое поручение правительству области дали депутаты Тюменской областной думы на заседании парламента.
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