В ЛНР может появиться тюменская продукция

В ЛНР обсуждают поставки тюменской продукции в республику

В мероприятии участвовали крупные оптовые поставщики ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Минпромторге ЛНР состоялось совещание, темой которого было возможное присутствие тюменских товаров на торговых полках региона. Об этом сообщает telegram-канал правительства Луганской Народной Республики.

«В ходе обсуждения возможного присутствия тюменских товаров на торговых полках региона рассмотрен вопрос кооперации двух регионов и насыщению потребительского рынка республики продуктовыми „визитными карточками“ севера», — говорится в сообщении.

В мероприятии участвовали оптовые поставщики — крупные коммерческие организации ЛНР. Цель встречи — налаживание бизнес-взаимодействия между субъектами. У присутствующих была возможность продегустировать тюменские товары.

Ранее Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Такое поручение правительству области дали депутаты Тюменской областной думы на заседании парламента.