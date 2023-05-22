22 мая 2023

В МИД увидели в военно-биологической деятельности США угрозу для России

Замглавы МИД РФ Рябков: военно-биологическая активность США угрожает России
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Деятельность США в военно-биологической сфере подтверждает важность КБТО, считает Рябков Фото:

Военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов на постсоветском пространстве угрожает нацбезопасности России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности [России] и других государств. Осуществляемая США военно-биологическая деятельность по всему миру является наглядным подтверждением необходимости срочного укрепления КБТО», — сообщил Рябков в интервью, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о подготовке Соединенными Штатами биологической войны против России. Согласно его заявлению, необходимо организовать подготовку к активному противодействию Вашингтону на фоне подобных рисков. Кроме того, стало известно о проведении США биологических программ, целью которых является изучение новых способов распространения биооружия.

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Военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов на постсоветском пространстве угрожает нацбезопасности России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности [России] и других государств. Осуществляемая США военно-биологическая деятельность по всему миру является наглядным подтверждением необходимости срочного укрепления КБТО», — сообщил Рябков в интервью, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о подготовке Соединенными Штатами биологической войны против России. Согласно его заявлению, необходимо организовать подготовку к активному противодействию Вашингтону на фоне подобных рисков. Кроме того, стало известно о проведении США биологических программ, целью которых является изучение новых способов распространения биооружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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