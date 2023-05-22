Читателей NYT удивила фотография гроба в статье об отъезде Зеленского с саммита G7

23 мая 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Читатели американского издания увидели скрытый смысл в фото гроба к посту об отъезде Зеленского с саммита G7 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Издание The New York Times на своей странице в Twitter опубликовало в публикации об отъезде президента Украины Зеленского с саммита G7 фото гроба, который несут несколько военнослужащих. Читатели статьи удивились такому заходу и увидели в этом скрытый смысл. «Зеленский покинул саммит G7, а на фотографии изображен вынос гроба. Что бы это могло значить?» — задалась в комментарии пользователь Yana Rakhmatullina. «Зеленский что, покинул G7 в гробу?» — поразился читатель под ником Chronology. В частности, в статье указывается, что украинский лидер получил от союзников обещание обучить пилотов управлять истребиnелями F-16. В материале также приводится информация, что Зеленский якобы не подтвердил взятие Бахмута российской армией, хотя ранее издание Sky News писало об обратном. На днях пользователи Twitter высмеяли слова Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину. Украинский лидер заявил о «взаимопонимании с мировым большинством», что привело к критике со стороны пользователей социальной сети.

Издание The New York Times на своей странице в Twitter опубликовало в публикации об отъезде президента Украины Зеленского с саммита G7 фото гроба, который несут несколько военнослужащих. Читатели статьи удивились такому заходу и увидели в этом скрытый смысл. «Зеленский покинул саммит G7, а на фотографии изображен вынос гроба. Что бы это могло значить?» — задалась в комментарии пользователь Yana Rakhmatullina. «Зеленский что, покинул G7 в гробу?» — поразился читатель под ником Chronology. В частности, в статье указывается, что украинский лидер получил от союзников обещание обучить пилотов управлять истребиnелями F-16. В материале также приводится информация, что Зеленский якобы не подтвердил взятие Бахмута российской армией, хотя ранее издание Sky News писало об обратном. На днях пользователи Twitter высмеяли слова Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину. Украинский лидер заявил о «взаимопонимании с мировым большинством», что привело к критике со стороны пользователей социальной сети.