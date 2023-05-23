Курганским водителям самосвалов заплатят 120 тысяч рублей за рейсы в Качканаре

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Объекты комбината "Святогор" в районе Шемурского хребта. Свердловская область, белаз, разгрузка, самосвал, выгрузка, карьерные работы, работа в карьере
Курганских водителей зовут работать в Качканар Фото:

Водителям из Курганской области обещают платить до 120 тысяч рублей за работу на территории объекта в Качканаре (Свердловская область). Соответствующее объявление опубликовано на портале Avito.

«Приглашаем на работу вахтовым методом водителей самосвалов. Строительство хвостохранилища (комплекс для хранения отходов, образующихся в результате обогащения горной породы — прим. URA.RU) в Качканаре продлится до 2026 года. Уровень дохода: норматив 14 рейсов (плечо меньше 5 километров) — 4 000 рублей. Срок вахты: 20/10 или 30/10 », — написано на сайте в разделе «работа».

Компания обещает предоставить самосвалы MAN, Shacman и Volvo. Соискателям обещают, что расходы на проживание в хостеле в черте города возьмет на себя организация.

Ранее курганским дальнобойщикам обещали платить до 120 тысяч рублей за рейсы по территории УрФО и в Казахстан. Для перевозки сельхозпродукции соискателей обещали обеспечить автомобилем МАЗ с прицепом.

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Водителям из Курганской области обещают платить до 120 тысяч рублей за работу на территории объекта в Качканаре (Свердловская область). Соответствующее объявление опубликовано на портале Avito. «Приглашаем на работу вахтовым методом водителей самосвалов. Строительство хвостохранилища (комплекс для хранения отходов, образующихся в результате обогащения горной породы — прим. URA.RU) в Качканаре продлится до 2026 года. Уровень дохода: норматив 14 рейсов (плечо меньше 5 километров) — 4 000 рублей. Срок вахты: 20/10 или 30/10 », — написано на сайте в разделе «работа». Компания обещает предоставить самосвалы MAN, Shacman и Volvo. Соискателям обещают, что расходы на проживание в хостеле в черте города возьмет на себя организация. Ранее курганским дальнобойщикам обещали платить до 120 тысяч рублей за рейсы по территории УрФО и в Казахстан. Для перевозки сельхозпродукции соискателей обещали обеспечить автомобилем МАЗ с прицепом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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