Мишустин: инфляция в РФ стала самой низкой в Европе

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Михаил Мишустин в Минеральных Водах. Минводы, мишустин михаил
Россия демонстрирует самый низкий уровень инфляции в Европе, заявил Михаил Мишустин Фото:

В мае инфляция в России замедлилась до 2,3%, что является самым низким показателем среди европейских стран. С таким заявлением на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В России зафиксирован минимальный показатель инфляции среди всех стран Европы», — передает слова Мишустина ТАСС. Он добавил, что в мае в России было зафиксировано замедление инфляции до 2,3%. Безработица также находится на самом низком уровне. Она составила 3,5%, заключил Мишустин.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития ожидает инфляцию в России на уровне 5,3% в 2023 году. Это объясняется отсутствием индексации тарифов в 2023 году.

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В мае инфляция в России замедлилась до 2,3%, что является самым низким показателем среди европейских стран. С таким заявлением на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В России зафиксирован минимальный показатель инфляции среди всех стран Европы», — передает слова Мишустина ТАСС. Он добавил, что в мае в России было зафиксировано замедление инфляции до 2,3%. Безработица также находится на самом низком уровне. Она составила 3,5%, заключил Мишустин. Ранее стало известно, что Минэкономразвития ожидает инфляцию в России на уровне 5,3% в 2023 году. Это объясняется отсутствием индексации тарифов в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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