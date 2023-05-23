Мишустин: инфляция в РФ стала самой низкой в Европе

В мае инфляция в России замедлилась до 2,3%, что является самым низким показателем среди европейских стран. С таким заявлением на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В России зафиксирован минимальный показатель инфляции среди всех стран Европы», — передает слова Мишустина ТАСС. Он добавил, что в мае в России было зафиксировано замедление инфляции до 2,3%. Безработица также находится на самом низком уровне. Она составила 3,5%, заключил Мишустин.
Ранее стало известно, что Минэкономразвития ожидает инфляцию в России на уровне 5,3% в 2023 году. Это объясняется отсутствием индексации тарифов в 2023 году.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!