Мишустин: инфляция в РФ стала самой низкой в Европе

23 мая 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Россия демонстрирует самый низкий уровень инфляции в Европе, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В мае инфляция в России замедлилась до 2,3%, что является самым низким показателем среди европейских стран. С таким заявлением на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В России зафиксирован минимальный показатель инфляции среди всех стран Европы», — передает слова Мишустина ТАСС. Он добавил, что в мае в России было зафиксировано замедление инфляции до 2,3%. Безработица также находится на самом низком уровне. Она составила 3,5%, заключил Мишустин. Ранее стало известно, что Минэкономразвития ожидает инфляцию в России на уровне 5,3% в 2023 году. Это объясняется отсутствием индексации тарифов в 2023 году.

В мае инфляция в России замедлилась до 2,3%, что является самым низким показателем среди европейских стран. С таким заявлением на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В России зафиксирован минимальный показатель инфляции среди всех стран Европы», — передает слова Мишустина ТАСС. Он добавил, что в мае в России было зафиксировано замедление инфляции до 2,3%. Безработица также находится на самом низком уровне. Она составила 3,5%, заключил Мишустин. Ранее стало известно, что Минэкономразвития ожидает инфляцию в России на уровне 5,3% в 2023 году. Это объясняется отсутствием индексации тарифов в 2023 году.